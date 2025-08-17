Doce carreteras de cinco comunidades, todas secundarias, permanecen cortadas debido a los incendios forestales

Renfe ha podido restablecer el tráfico ferroviario entre Ávila y Madrid en la mañana de este domingo, 17 de agosto, tras darse por controlado el incendio forestal que se declaró en el municipio abulense de Herradón de Pinares y que obligaba a suspender la circulación, afectando a los trenes de media distancia que comunican Salamanca con la capital española.

Con el objetivo de garantizar el transporte y la movilidad de los viajeros, que ya habían adquirido sus billetes, Renfe habilitó un servicio alternativo de autobuses desde la madrileña estación de Príncipe Pío hasta Ávila, realizando el trayecto por la AP-6.

Doce carreteras de cinco CCAA, cortadas por los incendios

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que, sobre las 11:30 horas de este domingo 17 de agosto, permanecen cortadas 12 carreteras, todas secundarias, de cinco comunidades autónomas (Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria) debido a los fuegos forestales.

En Cáceres, las carreteras cortadas son la CC-218 en Casas del Monte; la CC-224 en Hervás; y la CC-234 en Valdastillas.

En Ourense estás afectadas la N-525 en Guimarei; la OU-533 en Outar de Pregos; la OU-1009 en Cabreiroá; y los accesos a la A-52 en Vilardevós, en el kilómetro 155, debido al incendio y los respectivos trabajos de la UME.

Mientras, en León las carreteras cortadas son la N-621; la LE-2703 en Portilla de la Reina; la LE-164 en Yebra y la LE-5228 en Salas de los Barrios. También en Castilla y León, en Zamora, está cortada la ZA-102, en Barjacoba.

Igualmente, en Asturias está afectada la CO-4 en Covadonga y en Cantabria, la N-621 en Vejo.