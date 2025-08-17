Una persona ha muerto y otra ha resultado herida al volcar una autobomba en el incendio de Espinoso de Compludo, León

Última hora de los incendios en España

Compartir







Un bombero ha fallecido esta noche y otro ha resultado herido como consecuencia de un accidente vial en el término leonés de Espinoso de Compludo, al volcar el camión autobomba en el que viajaban, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido sobre las 22.20 horas, que es cuando se ha recibido una llamada que alertaba del vuelco de un camión autobomba tras caer por un terraplén en las cercanías de la citada localidad, donde, según el alertante, podría haber fallecido una persona.

El accidente

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado recursos del Sacyl y efectivos de la Policía Nacional, donde ha sido localizado el vehículo con una persona atrapada en el interior y otra ha sido hallada en el exterior inconsciente.

Las labores de rescate no han sido fáciles debido a que el vehículo había caído en un punto de difícil acceso, de forma que los trabajos han sido dirigidos por el Centro Coordinador de Emergencias.

Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, uno de los bomberos ha perdido finalmente la vida.

Los incendios más graves

Castilla y León llega a la noche de este domingo, 17 de agosto, rozando los 30 incendios activos, de los cuales once se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 21.00 horas, del que se desprende que la situación sigue siendo "de extrema gravedad y simultaneidad" por la cantidad de incendios activos, tal y como han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca al concentrar varios de gravedad 2, especialmente en León, donde los fuegos originados en Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres -- que afectó a Las Médulas--, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas siguen en este nivel de peligrosidad, al igual que el de Gestoso.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El de Barniedo y el de Canalejas ya son de carácter autonómico al haber pasado a la provincia de Palencia, y el de Gestoso es el que pasó a la provincia de León desde Ourense.

La situación mejora en algunos incendios

Otra de las provincias afectadas es Zamora, donde se mantienen en gravedad 2 los incendios de Porto y de Castromil --el que pasó desde Ourense--. No obstante, la situación ha mejorado en los últimos días en este territorio al haber bajado a gravedad 1 los fuegos de Puercas y, el sábado, el de Molezuelas de la Carballedad, un incendio que afectó también a León y cuya superficie arrasada era de más de 30.000 hectáreas el pasado jueves.

A estos fuegos que se encuentran en gravedad 2, se añaden uno en la provincia de Salamanca, San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez, que ha arrasado unas 10.500 hectáreas, según la Junta, y sería el más grande de la historia de Salamanca.

Por otro lado, se encuentran en IGR 1 diez incendios forestales, los originados en Orallo (León), Resoba (Palencia), Molezuelas (Zamora), Puercas (Zamora), La Uña (León), La Alberca (Salamanca), Caín de Valdeon (León), El Payo (Salamanca), El Herradón de Pinares (Ávila), además del de Mahíde (Zamora).

En Castilla y León también permanecen activos otros siete incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el IGR 1 en las provincias de León, Salamanca, Palencia y Burgos.