Patricia Pardo pide a los reporteros que tengan cuidado en las zonas afectadas por los incendios

El miedo de Patricia Pardo al tener que atravesar los incendios de Galicia: "Fue pavoroso. El humo lo cubre todo"

La ola de incendios cada vez es más fuerte en España y hay cada vez más zonas afectadas. Por ello, 'Vamos a ver' tiene reporteros en las diferentes zonas del país afectadas. Una de las reporteras estaba informando de la situación en León, en una zona con un humo denso por el que tenía que llevar puesta una mascarilla.

Al ver esto, Patricia Pardo le aconsejaba: "Te vemos con la mascarilla, te pido que extrememos la precaución porque, de verdad, no es necesario pasar estos riesgos. Si tú consideras oportuno trasladarte a otro punto, yo entiendo que lo tienes que hacer porque me da muchísimo miedo verte con esa humareda ahí detrás, que es densa y espesa, y verte con la mascarilla, la verdad es que es bastante inquietante. Así que, compañera, si tú lo decides, te trasladamos a otro punto y podrás informar seguro con más tranquilidad".

Patricia Pardo: "Cruzar Lugo fue pavoroso, el humo lo cubre absolutamente todo"

Minutos después, Patricia Pardo ha contado en su regreso de las vacaciones de verano en el plató de 'Vamos a ver' cómo vivió en primera persona las dificultades para atravesar la región y regresar a Madrid: "Vengo de Galicia y pensé el lunes cuando llegué: la situación seguro que estará más calmada, pero me temo que, por desgracia, no son buenas noticias. Salíamos de Galicia el sábado evitando la zona de Ourense de los incendios; nos habían advertido que había un humo muy denso en toda la comunidad. De verdad que cruzar Lugo fue pavoroso, el humo lo cubre absolutamente todo, el paisaje es desolador, esa vegetación tan frondosa que forma parte del patrimonio ya no existe y la verdad es que se te encoge el alma al pasar por ahí. Es terrorífico".

Además, ha comentado que durante su estancia pensaba que la confinarían por los fuertes incendios de la zona: "Pensábamos que nos iban a confinar, que iban a confinar a la gente que estaba allí y no entendíamos por qué, por ejemplo, los trabajadores de la gasolinera seguían trabajando. Le preguntábamos a un camarero que desde cuándo llevaban así y nos dijo que desde el 9 de agosto. Yo espero que se resuelva pronto la situación".