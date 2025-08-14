Miriam Vallejo perdió la vida en enero de 2019 tras recibir 90 puñaladas

Una vecina okupa del detenido por haber violado a una menor en Huelva: "Hay bastante conflicto, la verdad"

Compartir







Miriam Vallejo fue asesinada en enero de 2019. Salió esa tarde a pasear con sus perros por la zona de Meco, en Madrid, y su cuerpo fue encontrado con 90 puñaladas. Los servicios de emergencia no pudieron salvarla. Ahora, seis años y medios después, se sigue sin dar con el culpable. Dos personas fueron detenidas en este tipo, pero acabaron siendo absueltos al no considerarse contundentes los indicios contra ellos. Ahora, su familia anuncia avances significativos al abrirse una nueva línea de investigación.

María Vallejo es tía de Miriam y portavoz de la familia y ha acudido al plató de ‘Vamos a ver’ para explicar cómo se sienten tras este nuevo empujón al caso. “Tenemos que dar un poco de voz y comunicar sobre todo la fuerza a la Guardia Civil, que están haciendo un trabajo excelente. Es un nuevo equipo el que ha tomado la nueva línea de investigación y va en muy buen camino”, ha comenzado.

María ha contado que esa nueva línea de investigación “está cogiendo mucha fuerza” y que les han hecho saber que está yendo “por muy buena dirección”. “Existen nuevas pruebas”, ha revelado.

María Vallejo, sobre el crimen de su sobrina: "Cien por cien los van a detener"

La familia de Miriam tiene claro que no van a parar hasta que encuentren a quien acabó con su vida. “Lo tenemos que hacer por ella. Tenemos que cerrar este luto, llevamos muchos años. El dolor es tan grande que es imposible que el día de mañana podamos conseguir estar en paz. Pero sí tenemos que tener a un culpable o a los culpables en la cárcel con la mayor condena y que se haga justicia como se debe”, ha añadido.

PUEDE INTERESARTE Cinco años del crimen de Meco: el asesino de Miriam Vallejo sigue suelto

María ha contado que toda la familia está muy pendiente de los padres de Miriam y que, de esa unión, logran sacar fuerzas para seguir: “Miriam era maravillosa. La Guardia Civil ha creado un expediente enorme y nos lo han dicho muchísimas veces. Era una niña ejemplar. Era buenísima. Amiga de sus amigas, familiar… no la debería haber pasado esto”.

La Guardia Civil nunca ha dado el caso por perdido y, según María, “seguramente se esclarezca el crimen”. “Cien por cien los van a detener”, dice, contundente.

Luis Rendueles ha señalado que, cuando hace unos días se hizo la reconstrucción de lo que le pudo ocurrir a Miriam, la agente que hizo el papel de la joven volvió a decir “soltadme”, hablando en plural. “Dijo soltadme o dejadme, así lo ha notificado la Guardia Civil. Pero no podemos decir su son una, dos o tres personas”, ha aclarado María.