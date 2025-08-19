Logo de InformativosInformativos
Los incendios, cada más extremos y peligrosos: son capaces de generar sus propias condiciones meteorológicas

En los últimos años se están registrando incendios forestales con un comportamiento mucho más extremo y peligroso. Se trata de los llamados incendios de sexta generación, capaces de generar sus propias condiciones meteorológicas.

En estas situaciones se forman enormes nubes conocidas como pirocúmulos, que pueden alcanzar entre seis y diez kilómetros de altura. Su desarrollo provoca fuertes corrientes de viento debido a la diferencia de temperatura entre el aire caliente del incendio y el aire circundante. Estas corrientes descendentes pueden superar los 50 km/h, favoreciendo la propagación rápida y virulenta de las llamas.

Además, en el interior del incendio pueden aparecer tornados de fuego, a veces varios al mismo tiempo, aunque suelen deshacerse en cuestión de segundos o minutos.

Las nubes podrían ayudar a frenar algunos focos activos

A esta dinámica se suma la situación atmosférica. Para las próximas horas, la previsión apunta a tormentas intensas en el noroeste peninsular, con avisos naranjas en provincias como Teruel o Castellón. Se esperan precipitaciones muy abundantes en poco tiempo, acompañadas de granizo y descargas eléctricas.

No obstante, la lluvia no siempre cae en las zonas afectadas por los incendios. De hecho, se prevén tormentas que descargarán sobre todo en Aragón, Cataluña y gran parte de la Comunidad Valenciana. En el Cantábrico también se esperan chubascos débiles, mientras que las nubes del oeste podrían ayudar a frenar algunos focos activos.

