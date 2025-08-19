Los incendios de sexta generación son capaces de generar sus propias condiciones meteorológicas

Última hora de los incendios en España | Mantienen las evacuaciones en la zona del Valle del Jerte por el peligro del fuego en Jarilla

Compartir







En los últimos años se están registrando incendios forestales con un comportamiento mucho más extremo y peligroso. Se trata de los llamados incendios de sexta generación, capaces de generar sus propias condiciones meteorológicas.

En estas situaciones se forman enormes nubes conocidas como pirocúmulos, que pueden alcanzar entre seis y diez kilómetros de altura. Su desarrollo provoca fuertes corrientes de viento debido a la diferencia de temperatura entre el aire caliente del incendio y el aire circundante. Estas corrientes descendentes pueden superar los 50 km/h, favoreciendo la propagación rápida y virulenta de las llamas.

PUEDE INTERESARTE Eco duelo o cómo afrontar el dolor que experimentamos ante el destrozo de nuestro entorno natural

Además, en el interior del incendio pueden aparecer tornados de fuego, a veces varios al mismo tiempo, aunque suelen deshacerse en cuestión de segundos o minutos.

Las nubes podrían ayudar a frenar algunos focos activos

A esta dinámica se suma la situación atmosférica. Para las próximas horas, la previsión apunta a tormentas intensas en el noroeste peninsular, con avisos naranjas en provincias como Teruel o Castellón. Se esperan precipitaciones muy abundantes en poco tiempo, acompañadas de granizo y descargas eléctricas.

PUEDE INTERESARTE Detenido un joven menor de edad como presunto autor de varios incendios en Santiago

No obstante, la lluvia no siempre cae en las zonas afectadas por los incendios. De hecho, se prevén tormentas que descargarán sobre todo en Aragón, Cataluña y gran parte de la Comunidad Valenciana. En el Cantábrico también se esperan chubascos débiles, mientras que las nubes del oeste podrían ayudar a frenar algunos focos activos.