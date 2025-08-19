Se cumplen 25 años de la desaparición de María Teresa: "Es una herida que duele cada día más"

Han pasado 25 años desde la desaparición de María Teresa en Motril, y sus padres siguen viviendo entre el dolor y la incertidumbre, mientras esperan que se haga justicia

La madre de María Teresa Fernández recuerda las palabras de Tony King: “Me dijo que a mi hija la mató un amigo suyo”

Han pasado 25 años desde que María Teresa desapareció en Motril. Su padre la dejó en la parada del autobús; la joven iba a recoger a su novio en la playa para ir a un concierto. A él le envió su último SMS, aunque nunca se supo desde dónde lo mandó ni con quién pudo encontrarse. Se tomó declaración a varias personas, pero nada condujo a resultados.

En un momento se llegó a pensar que María Teresa pudo haber sido víctima de Tony King y su amigo Robert Graham, quienes en esa época se encontraban “de cacería”, según sus propias palabras, por la zona. Los padres de la joven incluso llegaron a ir a la cárcel para hablar con Tony King, quien acusaba a su amigo de la desaparición. Sin embargo, la policía nunca le dio crédito, ya que creían que el implicado podría ser alguien del entorno de María Teresa. 25 años después, sus padres siguen esperando la llamada que les aclare lo que realmente ocurrió.

''Vamos a ver' ha podido hablar con Teresa, la madre de María Teresa, tras cumplirse un cuarto de siglo desde la desaparición de su hija: “Son 25 años con sus días y sus noches, larguísimos años. Si me lo hubiesen dicho el primer día, no lo hubiera creído, porque no comprendo cómo somos capaces de resistir tanto dolor. Es una herida que duele cada día más. El tiempo no lo cura; el tiempo lo infecta más.”

Teresa: "“A nosotros lo que nos ha provocado más dolor ha sido la incertidumbre de esta acusación que King hace sobre su amigo"

Por otro lado, Teresa explica el trabajo que siguen realizando los investigadores: “Ellos miran todo lo que llega a comisaría, aunque sean cartas anónimas. Todo lo revisan, porque ya no les queda otra cosa; ya no les queda nada, como a nosotros.”

Sobre la acusación de King contra Robert Graham, Teresa añade: “A nosotros lo que nos ha provocado más dolor ha sido la incertidumbre de esta acusación que King hace sobre su amigo, y el juez de esa época no consideró oportuno confrontarlos. Decía que este hombre no era coherente, por lo que no se le hacía caso. Pero ahí hay una persona que acusa a otra, y yo pienso que mi hija tiene derecho a que todas las pistas se investiguen. Tiene derecho a que se haga justicia.”