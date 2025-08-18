La familia de Raúl Heredia asegura que la preautopsia indica que su muerte fue violenta

'Vamos a ver' ha hablado con uno de los hijos del fallecido y hermano del detenido por intentar vengar a su padre

Hallan muerto a Raúl Heredia, desaparecido en Mijas (Málaga), y detienen a su hijo por la muerte de otro vecino

La muerte de Raúl Heredia en Mijas ha dejado a una familia completamente rota y enfrentada por la muerte de dos de sus miembros. Mientras la delegación del Gobierno asegura que se trata de una muerte accidental, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que no se puede determinar si el golpe que Raúl presentaba en la cabeza fue accidental o intencionado.

'Vamos a ver' se ha desplazado hasta el municipio malagueño para hablar con uno de los hijos del fallecido y hermano del detenido por intentar vengar a su padre, que sostiene que su muerte fue un asesinato y no accidental como se ha estado diciendo.

Según la familia, el informe preliminar de la autopsia dice que "el origen de la muerte es violento y la causa se establece como traumatismo craneoencefálico severo", han leído en directo.

El hijo de Raúl Heredia ha entrado en prisión provisional y sin fianza

Patricia Pardo ha querido matizar el resultado de esta preautopsia : "Violenta y accidental no es un antónimo. Ha podido fallecer de un accidente pero de manera violenta, posiblemente por un tropezón", ha explicado la presentadora en directo.

"No, a mi padre se lo han provocado. Son todos cómplices de la muerte de mi padre y por eso han abandonado su casa. A nosotros nos han cerrado nuestra casa y los asesinos tienen la suya abierta ¿Cómo va a aparecer mi padre sin zapatos y no abandonarlo por la primera arqueta? Ahí no se entra tan fácil como están diciendo en algunos medios y le han metido aquí obligado. A mi padre le han matado y tienen que pagar todos", han denunciado durante la entrevista.

El hijo de Raúl acaba de entrar en prisión provisional y sin fianza tras vengar la muerte de su padre, que mientras él cree que fue un asesinato, algunos dictaminan que pudo ser un accidente.