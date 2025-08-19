'Vamos a ver' ha hablado tres años después con Roberto, el ganadero gallego que presagió los incendios

El ganadero Roberto López ya ha tenido que matar a algunas vacas y alerta: "La leche va a subir a un euro, no hay producción láctea para abastecer a la población"

En el año 2022, 'El programa de Ana Rosa' habló con Roberto, un ganadero gallego que advirtió de la terrible situación que ahora atraviesa España con la ola de incendios, consecuencia de prohibir las prácticas tradicionales del campo.

Tres años después, 'Vamos a ver' vuelve a conversar con Roberto. Ahora sus palabras resuenan como proféticas mientras Galicia y gran parte del país arden sin control. Durante la entrevista, Patricia Pardo quiso pedirle perdón por no haber atendido en su momento sus advertencias: "Quiero pedirte perdón, porque siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y lo he pensado muchas veces: qué razón tenía Roberto cuando nos dijo todo aquello en 2022, cuando se estaba quemando Galicia. Con toda tu experiencia nos diste una lección y advertiste que esto volvería a suceder. Y he pensado: qué mal, porque como periodistas tendríamos que haber sido vigías y advertir a las autoridades de que, como tú dijiste, las cosas no se estaban haciendo bien. Así que vaya por delante mis disculpas, porque deberíamos haber estado más pendientes y haberte llamado antes para decirle al Gobierno: escuchen a este ganadero gallego, que tiene toda la razón"..

Roberto, ganadero: "La situación es mucho peor que en 2022 porque no ha cambiado nada"

Roberto, por su parte, explicó cómo está viviendo la actual ola de incendios: "La situación es mucho peor que en 2022 porque no ha cambiado nada. Yo ya os lo decía hace tres años. Los políticos son tan cortos de mente que no ven más allá de las puertas del Congreso de los Diputados. Los pequeños ganaderos que han cerrado eran quienes cuidaban el monte. No se puede consentir que ardan pueblos enteros".

También quiso destacar las consecuencias sociales y económicas que sufrirán muchas personas: "Mucha de esa gente vive de la recogida de castaña, ¿de qué van a vivir este año? Muchos se van a quedar sin casa. Y los que dependen del turismo rural, ¿Quién va a querer ir a un pueblo de turismo rural si está todo quemado?".