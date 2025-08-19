TardeAR 19 AGO 2025 - 16:44h.

‘Tardear’ entrevista en directo a Luis, testigo directo de los hechos, que se mostraba muy afectado

Vecinos de Palencia denuncian un abandono total tras los incendios: “Han dejado morir a nuestro pueblo”

Una pelea que empezó, según los vecinos, por un simple malentendido de apenas 100 euros, ha terminado en tragedia: un hombre muerto, varios heridos e Berja, Almería.

‘Tardear’ ha hablado en directo con Luis, amigo de la víctima y primo de la mujer del supuesto agresor, que fue testigo directo de lo ocurrido. Muy afectado, apenas encontraba las palabras:

“Lo estoy pasando mal porque me estoy comiendo la cabeza… el cerebro no me trabaja, me queda en blanco y ya no sé ni lo que digo”.

Luis asegura que vio cómo la discusión derivaba en una auténtica batalla campal: “Empezaron a pegarse puñetazos, patadas, sillazos… hasta que al final hubo arma blanca”.

El enfrentamiento estalló, según cuenta, por un fallo técnico relacionado con un cable y una deuda de 100 euros. “Yo no los pongo, tú tampoco los pones… y así empezó todo”, relató.

La víctima mortal era uno de los tres hermanos implicados en la pelea. Los otros dos permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado muy grave. A pesar de los lazos familiares, Luis lo tiene claro:

“Me da igual que sea mi primo o mi prima. Yo voy a estar al pie del cañón con estos tres hermanos. La mujer del asesinado es prima mía y es muy fuerte, muy fuerte...”.

El testigo confesó que intentó calmar a su primo, pero fue imposible: “Había mucha gente, se fue la cosa de las manos. No pude sujetarlo”.

La violencia también salpicó a los más pequeños. Según explicó, incluso su sobrino estuvo dentro de la casa cuando comenzaron los destrozos: “¿Por qué tiene que estar mi sobrino ahí, encerrado, rompiendo todo? Yo he visto cosas que no deberían pasar”.

El barrio vive ahora con miedo y con la esperanza de que se recupere la tranquilidad. Una reyerta por un motivo banal que ha destrozado a dos familias y que mantiene en vilo a toda la localidad de Berja, Almería.