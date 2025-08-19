El suceso se produjo tras atender la Benemérita un aviso por accidente y acudir la Guardia Civil de Tráfico a regular la circulación en la zona

El detenido, que ya ha pasado a disposición judicial, emprendió la huida al ver a la Guardia Civil e incluso intentó agredir a los agentes antes de ser detenido

ZaragozaDos agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil fuera de servicio han detenido a un hombre que intentaba darse a la fuga al percatarse de la presencia de los efectivos de la Benemérita, que en ese momento estaban atendiendo un accidente de tráfico en la localidad de Brea de Aragón, en la Comarca zaragozana del Aranda.

El detenido, que ya ha pasado a disposición judicial, es un hombre de 32 años, nacionalidad marroquí y vecino de Monteagudo de las Vicarías (Soria), y le imputan delitos contra la seguridad vial por conducir careciendo de permiso.

El hombre fue detenido después de que se produjese un accidente al ver la presencia de la Guardia Civil

Todo ocurrió a aproximadamente las 19:30 horas del pasado 15 de agosto cuando dos efectivos, fuera de servicio, fueron requeridos por una vecina de la citada localidad de Zaragoza por un accidente entre dos vehículos que acababa ocurrir en la entrada de acceso al municipio.

Inmediatamente, los dos agentes se trasladaron al lugar comprobando que los ocupantes de dichos vehículos que había colisionado se encontraban en buen estado, poniendo estos hechos en conocimiento de la Central de Emergencias de la Guardia Civil, y procediendo a regular el tráfico y dar seguridad a la zona.

Fue pocos minutos después cuando una patrulla de la Guardia civil de Tráfico llegó al lugar haciéndose cargo del incidente, mientras los agentes de seguridad ciudadana abandonaron la zona al no ser ya necesaria su colaboración.

Una fuga a gran velocidad que acabó en detención: el hombre intentó incluso agredir a los agentes

Después, ese mismo día pero ya sobre las 21:20 horas, mientras los dos agentes fuera de servicio se encontraban por la zona conversando con los vecinos de la localidad, observaron cómo el conductor de un vehículo, al percatarse de la presencia de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil, se intentó dar a la fuga a gran velocidad realizando maniobras bruscas, siendo en una de estas en las que casi arrolla a uno de los efectivos exentos de servicio y continuando con la huida sin aminorar la marcha.

Tras realizar señales manuales y sonoras e identificarse como Guardia Civil para que detuviera el vehículo, el conductor comenzó una huida a pie siendo perseguido por ambos agentes de seguridad ciudadana, hasta que pudieron interceptarlo y detenerlo pocos metros después.

En gran estado de nerviosismo, el hombre intentó incluso agredir a los efectivos cuando se identificaron como guardias civiles, consiguiendo detenerlo a pesar de su actitud agresiva.