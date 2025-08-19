La víctima, un hombre de 72 años, circulaba en bicicleta por la carretera N-630 y ha sido atropellado en el kilómetro 642

Se trata del segundo atropello mortal de un ciclista en Extremadura en apenas una semana

BadajozUn hombre de 72 años ha muerto al ser arrollado por un todoterreno cuando circulaba en bicicleta por la carretera N-630, en el kilómetro 642, hacia Torremejía (Badajoz), en el que es el segundo atropello mortal de un ciclista en Extremadura en apenas una semana.

Según han informado a EFE desde la Guardia Civil, el siniestro ocurrió sobre las 12:35 horas del lunes y el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

El equipo de atestados de la Guardia Civil de Mérida se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del atropello.

Segundo atropello mortal en una semana en Extremadura

Se trata del segundo atropello mortal a un ciclista en Extremadura en apenas una semana, pues en la madrugada del pasado miércoles perdía la vida otro hombre, de 64 años, cuando se dirigía hacia la localidad de Casar de Cáceres en bicicleta por la carretera CC-323 y donde el conductor del vehículo se dio a la fuga.

Un día después, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 32 años al que se atribuyen la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia, otro de abandono del lugar del accidente y un tercer delito por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de drogas.