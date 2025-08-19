Además de los canales oficiales para seguir la evolución de los fuegos, con Google Maps se actualizan la situación de los incendios

Última hora de los incendios en España: Pedro Sánchez anuncia que declarará zona de emergencia los territorios afectados por el fuego

Las llamas están asolando España de norte a sur con más de 343.000 hectáreas arrasada por el fuego en una ola de incendios forestales que se está sufriendo este verano.

Las condiciones climatológicas no ayudan a combatir los incendios y los fuertes vientos están llevando de un lado a otro las llamas, por lo que si se viaja por carretera nos podemos ver atrapados por las llamas en poco tiempo.

Además de los canales oficiales para seguir la evolución de los fuegos y las recomendaciones de las autoridades, existen otros medios para conocer si en el destino que vayamos a realizar nos podemos encontrar un incendio.

Cómo usar Google Maps para identificar incendios

Lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación en el móvil de Google Maps, una vez instalada serán necesarios pocos pasos para ver casi a tiempo real los fuegos activos en la zona y carreteras cortadas por los incendios.

Una vez hayamos abierto la aplicación será necesario pulsar en la parte superior derecha para que se abra un desplegable con varias opciones.

Botón incendios forestales en Google Maps

Cuando tengamos abierto el desplegable existen diferentes opciones. Será necesario pulsar en detalles de mapa el incono de una llama roja en la que pone incendios forestales.

Los incendios actualizados que hay en la zona

Tras pulsar el icono de los incendios forestales se abrirá en el mapa de la zona que tengamos seleccionada los incendios que se encuentran alrededor y según se vaya moviendo el mapa se podrán ver otros incendios que afectan a la península. Ampliando tendremos más información sobre los fuegos que se están produciendo y su gravedad.