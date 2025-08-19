Redacción Euskadi 19 AGO 2025 - 11:44h.

BilbaoBilbao culmina su tercera noche de fiestas con diez nuevos detenidos, la mayoría por hurtos. La cifra de denuncias supera el medio centenar. Se trata de la cifra más baja de arrestos desde que el pasado sábado 16 arrancó la Aste Nagusia 2025. Esa primera noche, la Policía Municipal detuvo a 14 personas y un día después a 11.

Seis detenciones se han producido dentro del recinto festivo y cuatro más, fuera. Cinco de los arrestos han sido por hurtos o robos. Los incidentes más significativos se han producido en el entorno de San Nicolás, Esperanza y Viuda de Epalza.

Dentro del recinto festivo, cuatro de los arrestos han sido por hurtos, otro por robo y uno más por resistencia a la autoridad. Mientras que fuera del recinto festivo, se han registrado otros cuatro arrestos: quebrantamiento, tráfico de drogas, amenazas con arma blanca y daños.

En comparación con los dos últimos años, los delitos han descendido. En concreto, según detallaba el alcalde, Juan Mari Aburto, han caído un 7%.