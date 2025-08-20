Patricia Martínez 20 AGO 2025 - 14:16h.

El hombre deberá comparecer dos veces al mes ante el juez, ya que sigue investigado por un delito de incendio forestal

OurenseIsidro Estévez aún se emociona cuando recuerda el apoyo de todo su pueblo a las puertas del Juzgado de Trives el pasado lunes. Hasta fletaron un autobús sus vecinos para apoyarlo a las puertas de la sede judicial. Cuando salió, en libertad con la obligación de comparecer quincenalmente ante el juez, sus vecinos lo aclamaron casi como un héroe.

“Solo quiero agradecerle a mi pueblo por la ayuda que me han prestado y estar allí presentes” recuerda Isidro aún emocionado. Y lo cuenta desde el monte, porque este hombre de 61 años no ha dejado de echar una mano desde que la ola de incendios comenzó a asolar los montes gallegos. Lo encontramos en una aldea de Quiroga, acompañando como voluntario a una cuadrilla, y apagando con su batelumes el fuego que asola la aldea de Chao da Casa, ya en la provincia de Lugo. Sus compañeros de cuadrilla reiteran su apoyo: “si hubiera tenido el mechero yo, me hubieran detenido a mí", lo hizo él porque tenía el mechero a mano” cuenta uno de ellos. "Pudo ser Isidro como pude ser yo", insiste otro.

Porque Isidro contó ante el juez que él solo intentaba salvar unas casas del pueblo, rodeado por las llamas, y por eso hizo un contrafuego. Vecinos y compañeros insisten además en la efectividad de la maniobra, que finalmente evitó que el fuego llegara a las viviendas, algo que ha quedado constatado en el atestado presentado ante el juzgado.

El pueblo de Petín se vio rodeado por las llamas

La alcaldesa de Petín Raquel Bautista también le ha mostrado su apoyo: "gracias a gente como él se salvaron vidas, se salvaron casas", ha comentado. El pueblo vivió momentos complicados el pasado fin de semana, ante la amenaza de las llamas, en las que la alcaldesa recuerda que estuvieron "abandonados" para combatir el avance de un incendio que arrasó gran parte del municipio.

Isidro sigue investigado por un delito de incendio forestal y deberá comparecer en el tribunal de instancia los días 1 y 15 de cada mes, pero los vecinos apoyan su maniobra, en medio de la urgencia.

Él prefiere no entrar en los detalles de lo ocurrido “ya hablaré de eso cuando todo acabe”, anuncia, porque es consciente del proceso judicial abierto, pero mientras sigue recorriendo el monte, lo tiene claro, “habrá que seguir echándole una mano a toda esta gente”, afirma, antes de volver a enfrentarse al fuego.