Dos influencers, a punto de morir cuando un coche se estrelló contra el restaurante donde comían

Celia Molina 20 AGO 2025 - 11:26h.

Patrick Blackwood y NinaUnrated son dos influencers gastronómicos que estaban probando una bocadillo cuando ocurrió el accidente

Muere la influencer Ariela 'La Langosta' a los 33 años: la policía la encontró sin vida dentro de su coche

Compartir







Los foodies son aquellos influencers que se dedican a probar comida allí por dónde pasan. Gracias a su testeo, pueden dar buenas recomendaciones a otros amantes de la gastronomía a través de sus cuentas en las redes sociales y eso es justo lo que pretendían hacer los estadounidenses Patrick Blackwood y NinaUnrated. Ambos se encontraban en el restaurante CuVee’s Culinary Creations, en Houston, Texas, con la mesa repleta de deliciosos platos. Y justo cuando comenzaron a probar unas mini hamburguesas de salmón, un vehículo chocó frontalmente contra la pared de cristal que tenían a su vera. Los cristales comenzaron a saltar por los aires y los influencers, completamente desconcertados, hicieron todo lo posible por salvaguardar su vida.

Posteriormente, Nina (cuyo nombre real en Nina Santiago) publicó varias fotos en las redes mostrando sus heridas. Los dos sufrieron cortes en la cara, las manos o el pecho, debido al fuerte impacto de los cristales. Sin embargo, se han mostrado muy agradecidos por haber sobrevivido y porque las secuelas que les puedan quedar vayan a ser mínimas: "Estoy más que agradecida de estar viva después de que un todoterreno se estrellara contra la pared de cristal de @cuveesculinarycreations en Houston, Texas, destrozándolo todo mientras @iampatrickblackwood y yo grabábamos un programa de cocina", ha dicho Nina en su cuenta de Instagram.

"El todoterreno nos golpeó directamente"

"Nos golpeó directamente a mí a su izquierda y a él a mi derecha mientras yo mordía un delicioso bocadillo de salmón. De la nada, pero sobrevivimos. Esta experiencia me enseñó quiénes son realmente importantes; la vida es demasiado corta para guardar rencor o enfado. Hay que dejarlo ir, perdonar, vivir el presente y apreciar a los que te rodean, ya que esta podría haber sido nuestra última comida", concluye la influencer tras vivir una experiencia tan cercana a la muerte.

Sobre las causas del accidente, ella misma confirmó en el medio TMZ que la conductora del todoterreno sufrió una deshidratación mientras iba al volante y que, por ello, perdió el control del vehículo. Las autoridades confirmaron que la mujer no estaba bajo los efectos del alcohol ni de las drogas y que, por tanto, el choque no fue intencionado, como en un principio se pensó. En cuanto a la continuidad del canal de cocina de estos foodies, seguirá en pie. Incluso, han dicho que volverán al mismo restaurante para terminar de degustar los apetitosos platos que dejaron a medias. Eso sí, con una petición especial: que les pongan en una mesa distinta, apartada de la pared de cristal.