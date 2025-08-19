Celia Molina 19 AGO 2025 - 13:07h.

La policía de Westchester encontró el cuerpo de la influencer dentro de su coche, con heridas de bala y signos de violencia

La influencer Ariela Mejía-Polanco, conocida en las redes sociales como Ariela 'La Langosta', ha fallecido a los 33 años edad. Famosa por sus curvas y su despampanante fisonomía - y por participar en uno de los videoclips del rapero Tekashi 6ix9ine-, esta creadora de contenido dominicana fue encontrada sin vida dentro de su coche, en la Cross County Parkway de Nueva York, donde residía. Así lo ha confirmado el Westchester County Police Department en un comunicado:

"La mujer hallada fallecida en su coche en la Cross County Parkway el domingo murió como consecuencia de heridas de bala, según ha confirmado hoy la Oficina del Forense del Condado de Westchester. Ariela Mejía-Polanco, de 33 años, con domicilio en los condados de Westchester y Rockland, fue hallada fallecida alrededor de las 8 de la mañana al volante de su coche en la Cross County Parkway en dirección este, cerca de la salida de Broad Street en Mount Vernon".

Era amiga del rapero Tekashi 6ix9ine

"La investigación preliminar determinó que la mujer fue probablemente objeto de un acto violento y que su muerte no fue un acto aleatorio. El homicidio sigue siendo investigado por detectives de la Unidad de Investigaciones Generales. Otras agencias policiales locales, estatales y federales han prestado su ayuda durante la investigación en curso. Debido a que la investigación sigue en curso, no se revelarán más detalles por el momento", concluye el texto oficial.

En cuanto la noticia trascendió, el rapero Tekashi 6ix9ine - pareja de la también cantante Yailín La Más Viral - acudió rápidamente a las redes sociales para rendir homenaje a su amiga de toda la vida. En una serie de vídeos compartidos en su cuenta de Instagram, el autor de 'Mala' calificó a la creadora de contenido dominicana como una "mujer extraordinaria" y la "reina de Nueva York". "Me apoyaste en todo", escribió en su homenaje, que iba acompañado de un fragmento de su canción favorita, el éxito de Aventura de principios de la década de 2000 "Obsesión". "Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería", terminó.

El lugar de trabajo de Ariela, el restaurante Ikon New York, expresó también sus condolencias en las redes sociales. "Hoy hemos perdido a nuestra estrella brillante. Tenemos el corazón roto. Tu alegría, tu humildad y la forma en que tratabas a todo el mundo con tanto cariño siempre te hicieron destacar. Gracias por dar tanto amor y apoyo a nuestro hogar, que también se convirtió en el tuyo".