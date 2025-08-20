Muere un influencer francés en directo mientras dormía: sus seguidores intentaron despertarle

Celia Molina 20 AGO 2025 - 13:56h.

Raphaël Graven, conocido en las redes sociales como Jean Pormanove, tenía un canal en el que realizaba retos extremos

En la noche del domingo 17 al lunes 18 de agosto, el streamer francés Jean Pormanove falleció mientras dormía en Contes, cerca de Niza. Su nombre real era Raphaël Graven, tenía 46 años y su fallecimiento fue retransmitido a través de Kick, tal y como informa el medio local Le Figaro. Este creador de vídeos comenzó a darse a conocer en las redes por sus partidas de GTA o Fornite, pero pronto cambió su contenido a la realización de retos extremos y violentos, entre los que se encontraba ser agredido físicamente por sus propios amigos.

En los últimos días, Pormanove había completado un desafío llamado "10 Días y Noches de Tortura", basado en pruebas de resistencia física, privación del sueño y consumo de sustancias supuestamente tóxicas. Según Le Parisien, en la noche del fallecimiento se le pudo ver inmóvil y tirado en un colchón en su canal de Kick. Poco antes de que se cortara la retransmisión de forma brusca, un usuario dijo: "Está en una forma muy rara". Después, se comunicó oficialmente su deceso. Algunos de sus compañeros de profesión han pedido que le respeten en su lecho de muerte y que no se comparta el vídeo "de su último aliento".

Desde que se dio a conocer este trágico suceso, muchos ciudadanos han cuestionado el maltrato al que fue sometido Raphaël Graven, tras ser golpeado y humillado repetidamente en vídeos transmitidos en directo. De hecho, ya en el mes de diciembre de 2024, los usuarios entraron en contacto con Arcom (Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital) para denunciar dichas agresiones. La falta de intervención institucional en este caso ha derivado en una mediática muerte que el gobierno está dispuesto a investigar, a la espera de los resultados de la autopsia.

"La muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son absolutamente espantosas. Expreso mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Pormanove fue humillado y abusado durante meses en vivo en la plataforma Kick y, por ello, se está llevando a cabo una investigación judicial. Me comuniqué con Arcom y presenté una denuncia sobre Pharos. También contacté a los administradores de la plataforma para obtener una explicación. Responsabilizar a las plataformas en línea por la difusión de contenido ilegal no es una opción: es la ley. Este tipo de fallo puede conducir a lo peor y no tiene cabida en Francia, Europa ni en ningún otro lugar", ha dicho en redes Clara Chappaz, secretaria de Estado de Digitalización de Francia.