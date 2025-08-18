TardeAR 18 AGO 2025 - 19:29h.

La cantante y bailarina reaparecía en el plató de ‘Tardear’ muy emocionada después de atravesar una de las experiencias más difíciles de su vida

La cantante y bailarina Regina Do Santos, una de las artistas brasileñas más queridas por el público español, reaparecía en el plató de ‘Tardear’ después de atravesar una de las experiencias más difíciles de su vida. La artista, visiblemente emocionada, concedía una entrevista en la que compartía cómo estuvo recientemente “al borde de la muerte” debido a serios problemas de salud por un golpe de calor que la mantuvieron apartada de los escenarios y de la vida pública durante semanas.

Con la sinceridad y cercanía que la caracterizan, la cantante narraba lo duro que ha sido enfrentarse a una situación límite en la que llegó a temer por su vida. “He sentido el cariño del público y de mis seres queridos, y eso me ha dado fuerzas para seguir adelante”, confesaba destacando el papel fundamental que ha tenido el apoyo de su familia y amigos en su recuperación.

El programa repasó además algunos de los momentos más recordados de su carrera en España, donde se ganó un lugar destacado en la televisión y en la música gracias a su energía, carisma y talento sobre el escenario. “Valoro más que nunca cada día y cada oportunidad de estar aquí”, señalaba, dejando claro que este episodio ha supuesto un antes y un después en su forma de ver la vida.

El mensaje de superación de Regina do Santos

A lo largo de la entrevista, Regina se mostraba optimista y llena de esperanza, asegurando que sus ganas de seguir trabajando permanecen intactas. “Mientras tenga fuerzas, seguiré cantando y bailando para la gente que me quiere”, afirmaba con una sonrisa que emocionó tanto al público presente como a los colaboradores del programa, que la recibieron con un caluroso aplauso y palabras de admiración por su fortaleza.

La artista concluía con un mensaje de gratitud y superación: “He estado muy cerca de perderlo todo, pero ahora quiero celebrar la vida. Hay que disfrutar de cada momento, porque nunca sabemos cuándo puede cambiar todo”.