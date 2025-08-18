TardeAR 18 AGO 2025 - 18:40h.

‘Tardear’ repasaba las imágenes del hermano de Rocío Jurado donde su aspecto físico ha cambiado notablemente

Amador Mohedano desvela lo que más ilusión le ha hecho durante su ingreso hospitalario: "Ya de noche, entró mi sobrina"

‘Tardear’ ha emitido unas imágenes recientes de Amador Mohedano que han despertado gran preocupación entre espectadores y seguidores. Apenas tres semanas después de recibir el alta hospitalaria, el aspecto físico del hermano de Rocío Jurado ha cambiado notablemente: se le ve visiblemente más delgado, con el rostro, cuello y manos muy marcados.

El exmarido de Rosa Benito reapareció acompañado de su hija Chayo Mohedano y de sus nietos, con quienes se mostró sonriente y arropado. Sin embargo, la pérdida de peso y la extrema delgadez han generado alarma. “Es una imagen impactante, nada que ver con la que vimos hace apenas 20 días”, señalaba Frank Blanco.

Gloria Camila tranquiliza sobre estado de salud de su tío

Los colaboradores del programa recordaban que Amador estuvo ingresado durante seis días el pasado mes de julio debido a un problema estomacal que le obligó a seguir una dieta líquida. Gloria Camila, que estaba presente en plató, explicaba que el estado de su tío se debe principalmente a ese proceso:

“En el hospital no pudo comer sólido, solo líquidos. Ahora está comiendo mejor, tiene más apetito y la circulación le va mejor. Poco a poco irá recuperando peso”, comentaba la colaboradora.

Chayo Mohedano ya había transmitido un mensaje de tranquilidad tras la hospitalización de su padre: “Mi padre está bien, gracias a Dios. Lo que necesita ahora es calma y tiempo”.

Actualmente, Amador sigue un tratamiento médico y revisiones periódicas. Según explicaban los colaboradores en ‘Tardear’, se encuentra rodeado de sus hijos, nietos y amigos en Chipiona, donde pasa el verano junto a su familia. “No está solo ni desatendido, está muy acompañado”, apuntaron.

Aunque su imagen haya causado impacto, el entorno más cercano insiste en que se trata de un proceso de recuperación tras los problemas estomacales y que, con reposo y cuidados, el hermano de “la más grande” irá mejorando progresivamente.