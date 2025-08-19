TardeAR 19 AGO 2025 - 18:46h.

‘Tardear’ ha conseguido hablar en directo con Juan Faro que comentaba la noticia que este miércoles lleva en portada la revista ‘Lecturas’

Sofía Suescun sorprende con un cambio de look en medio de la polémica con Juan Faro: "Cambios rápidos con vuelta atrás"

‘Tardear’ ha conseguido hablar en directo con Juan Faro, el hombre en el punto de mira tras la exclusiva que desvelaba el programa y que detallará este miércoles la revista Lecturas: cómo y cuándo comenzó su relación con Sofía Suescun a espaldas de Kiko Jiménez.

El programa conectaba con él mientras iba en coche: “Voy a tomar un café con mi primo”, arrancaba con naturalidad. Lo que no esperaba es que el programa le diera en directo la noticia que mañana ocupará las portadas: ‘Lecturas’ da todos los detalles de una relación de tres meses con Sofía, con encuentros en su casa mientras Kiko estaba en televisión, y que incluso habría pruebas audiovisuales.

Lejos de perder la calma, Faro se mostró sereno y filosófico: “Ya pocas cosas me sorprenden en esta vida, y menos este año que estoy pasando. Depende de cómo te tomes las cosas, serás la persona que seas en el futuro”.

Sin embargo, no quiso confirmar los hechos, pero matizaba algo importante: “Yo nunca voy a confirmar. Pero, por mi bien y mi reputación, jamás voy a mentir, pero tampoco voy a afirmar nada”.

Juan Faro provoca la división en plató

Esa postura, entre el silencio y la insinuación, provocó división en el plató. Algunos colaboradores alababan su “caballerosidad” al no dejar en mal lugar a Sofía, mientras otros criticaban que no dé un paso al frente para desmentir o aclarar la historia.

Juan también aclaró otro de los rumores que circulan estos días: “Me hablaron unos cuantos representantes de televisión, sí, pero no he cerrado ningún acuerdo con nadie. Todo lo que se diga de pactos es mentira”.

La propuesta de 'Tardear' a Juan Faro

Y entre confidencias, el programa le lanzó una invitación clara: acudir al plató de ‘Tardear’. “Prefiero saltar en paracaídas que ir al plató”, bromeaba Juan, aunque dejó abierta la puerta: “Quiero que se me conozca por el mundo del deporte”.

Sobre su futuro televisivo, tampoco cerró del todo las puertas: “¿Supervivientes? Es una aventura guapa, y después del curso de operaciones especiales de la Policía, no me sería difícil. Pero es demasiado tiempo en una isla desierta”.

De momento, Faro asegura que su prioridad son sus empresas y mantener la calma en medio del huracán mediático. Pero ‘Tardear’ se lo ha dejado claro: el plató le espera.

La exclusiva de la revista 'Lecturas'

‘Tardear’ adelantaba en lo que mañana publicará en exclusiva la revista ‘Lecturas’: cómo y cuándo comenzó la relación secreta entre Sofía Suescun y Juan Faro, el hombre del momento, que habría puesto en jaque su historia con Kiko Jiménez. El director de la revista, Luis Pliego, se sentó en el plató para despejar las dudas y dar todos los detalles.