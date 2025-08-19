Claudia Barraso 19 AGO 2025 - 19:59h.

Casimiro Rodríguez con su gran equipo de burros viaja de pueblo en pueblo para limpiar los montes: una manera de prevenir los incendios

Los incendios registrados en España este martes 19 de agosto

Este verano ha sido uno de los más afectados por los incendios en la mayor parte del país. Miles de hectáreas han sido calcinadas por las llamas mientras los vecinos de los pueblos y cientos de efectivos de bomberos y militares trabajaban codo con codo para acabar con su rápida expansión.

Muchas personas han perdido su hogar, los ganaderos se han quedado sin las tierras en las que habitaban sus animales e incluso hemos tenido que lamentar la muerte de personas que luchaban en primera fila contra los incendios forestales que ya se han convertido en una pesadilla y en el grito de protesta de las zonas rurales, que ya exigen más medidas de prevención.

Hace más de 50 años quienes se encargaban de estas actividades eran los ganaderos de los pueblos. Con sus rebaños protegían no solo las fincas que formaban todo el territorio, sino sus propias fronteras, todo aquel territorio que está rodeado de monte. A diferencia de las vacas y los caballos, la función de las ovejas, las cabras y en especial, la de los burros es comerse los matorrales. Estas hierbas son las que el fuego quema con mayor rapidez, provocando estos incendios de tal envergadura.

La web de Informativos Telecinco ha podido hablar con Casimiro Rodríguez Ballesteros. Desde la sierra de Madrid, cuida a sus 12 burros y con ellos protege todas estas zonas rurales. En invierno, antes de que se produzcan las peligrosas olas de calor, va de pueblo en pueblo preparando el terreno y desbrozando las hierbas con su equipo de ‘bomberos’.

La limpieza del monte, esencial en la lucha contra los incendios

“Uno de los mayores problemas es la falta de limpieza que hay en el monte. Nunca había visto tanto matorral. Lo que hace el animal como el burro o la cabra, es ramonear, es decir, comerse los matorrales o todas las hierbas que tengan pincho o incluso veneno. A diferencia del caballo o la vaca, este ganado es mucho más duro. El burro es un animal muy rústico, padece 10 enfermedades menos que el caballo”.

La falta de ganado extensivo es uno de los grandes problemas del país. No puede decirse que el aumento de los incendios se deba a la falta de animales, pero sí que hace unos años, como el monte estaba más limpio gracias a las labores de estos animales, se producían muchos menos: “Ahora a los animales se les encierra en granjas en vez de dejarlos sueltos por las fincas y todos los terrenos donde haya este tipo de plantas. En invierno es cuando hay que limpiar el monte, cuando hay más plantas”.

“Hay pueblos donde ya están utilizando a las cabras dentro del propio equipo de bomberos. Los Ayuntamientos vuelven a trabajar con estos animales porque hacen el trabajo de seis hombres. El burro es un animal que come mucho más al ser más grande. Además, se adaptan bien al frío y al calor. Son buenos limpiadores”