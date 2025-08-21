Patricia Martínez 21 AGO 2025 - 14:12h.

El incendio ha arrasado ya más de 2.600 hectáreas según las últimas cifras oficiales

Última hora de los incendios en España | Optimismo de los bomberos ante los fuegos de Jarilla, Zamora, León y Galicia

OurenseDesde hace días, un puñado de vecinos y voluntarios cuentan cómo están intentando frenar el fuego que avanza por Peña Trevinca, el pico más alto de Galicia, y una de las zonas de mayor riqueza medioambiental, situado en la frontera de Ourense con Zamora.

El fuego se inició en Zamora, y traspasó la frontera gallega el pasado domingo desde Porto de Sanabria. Hasta este martes, denuncian los vecinos, se enfrentaron al incendio prácticamente solos, en un terreno muy complicado. Relatan cómo en la zona apenas se han dejado ver los medios aéreos en la extinción durante los primeros días. Mientras la lengua de fuego avanzaba por la montaña, el incendio no existía en los balances oficiales, ofrecidos diariamente por la Xunta de Galicia.

Al informar por primera vez sobre él, la Consellería de Medio Rural lo definió como un incendio de más de 20 hectáreas, pero las imágenes mostradas por el satélite y el relato de quienes llevan días intentando pararlo en la montaña, hablan de una superficie mucho mayor.

Un terreno muy complicado donde solo pueden actuar medios aéreos

En los últimos datos oficiales ofrecidos, la superficie arrasada por las llamas se estima ya en unas 2.600 hectáreas. Tras unos días sin existir oficialmente y un cambio de nombre, ahora este incendio es conocido como el de Carballeda de Valdeorras-Casaio y sigue activo. Ahora, ya con “nombre” oficial, el incendio sigue avanzando sin control, y hasta la zona se han desplazado brigadas helitransportadas, trabajan los helicópteros y se están haciendo cortafuegos con maquinaria pesada, tal y como relatan los vecinos. Desde la Consellería de Medio Rural han confirmado este jueves que dada la complicada orografía del terreno, solo pueden actuar los medios aéreos, sin que hayan podido acceder brigadas por tierra.

Cuentan quienes vigilan el avance del fuego que las llamas han quemado algunos picos y han amenazado el conocido como teixadal de Casaio, un bosque de tejos centenarios, de una riqueza inigualable, y que está situado en la parte más profunda del valle. Por ahora este bosque resiste, y se ha salvado de las llamas.

El fuego que llegó desde Zamora "entró por las zonas de Turriero, Pena Negra, Trevinca o la Lagoa da Serpe", relata Juanjo, vecino de la zona. "Mucha rabia y desesperación" han vivido estos días, según cuenta y recuerda que lleva días saliendo para intentar parar las llamas con los pocos medios que tiene.

Una zona de espacio natural protegido dentro de la Red Natura 2000

Más allá de la superficie perdida, quienes conocen bien esta zona lamentan lo que supone como pérdida de biodiversidad en un territorio reconocido dentro de la Red Natura 2000. Con casi 60.000 hectáreas de espacio natural protegido, cuenta con diversas figuras de protección ambiental específica. Se trata de un espacio fundamental para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre diversas poblaciones de especies de fauna y flora amenazadas, como por ejemplo el águila real (Aquila chrysaetos), el lobo (Canis lupus), la orvalliña (Drosella rotundifolia),