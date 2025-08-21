Los fuegos se han desatado en pleno agosto y muchos negocios turísticos ya dan por perdida la temporada

Última hora de los incendios en España | Elías Bendodo llama a la directora de Protección Civil "pirómana"

Los incendios que arrasan en España están dejando también consecuencias trágicas en el sector turístico. Al desastre medioambiental y el drama humano se suman también las importantes pérdidas económicas. Algunos hoteles rurales se han quedado directamente sin huéspedes mientras otros, en medio de la desolación dejada por las llamas, han acogido a los vecinos desalojados.

Ante el avance del fuego en distintos puntos de España, en muchos hoteles se resignaban a tener que responder a la misma llamada: “Procedemos a cancelar la reserva”.

Los incendios arruinan las previsiones turísticas

La situación ha arruinado las previsiones que tenían para estas fechas y no han dejado de perder clientela ante el temor a la oleada de incendios o a la propia cercanía de los focos activos.

“Sobre todo, lunes y martes ha habido muchas cancelaciones para este fin de semana”, cuenta ante nuestras cámaras Beatriz Novoa, gerente del Hotel Río Miño, en Ourense, una de las regiones más castigadas por las llamas en España.

Además, la cancelación y los problemas con los trenes de alta velocidad han golpeado también severamente al turismo de la zona.

“Al perder ese tren, al perder ese billete, pierden ese viaje y todo lo que tienen contratado”, explica, por su parte, Ana María Fernández, encargada de una tienda de souvenirs.

Junto a todo ello, el miedo a la evolución del fuego también ha desanimado a muchos visitantes, como cuenta Rosa Dorado, guía turística, en declaraciones a Informativos Telecinco, relatando que se ha quedado prácticamente sin clientela y solo ha conseguido mantener un grupo: “He tenido que convencer realmente a las 50 personas que venían de que no había peligro”, cuenta.

“Cascada de anulaciones” también en restaurantes

De igual modo, otros negocios y establecimientos que viven del turismo se han visto severamente afectados. Ejemplo de ello es un restaurante situado en pleno parque natural de Fuentes del Narcea, donde el fuego no lo ha puesto fácil. “Una cascada de anulaciones brutal”, cuenta que han sufrido, con “la gente con incertidumbre, con miedo”.

“Lo peor fue el lunes, que vaciamos el comedor por completo”, cuenta.

El miedo también espantó a la clientela en distintas casas rurales, como la Casa Obis, en la montaña palentina. Allí, como indica su propietario, Javier Marcos, han tenido que “bajar los precios alrededor de un 40-30%”.

En otro resort de la zona se han anulado más de 100 reservas: “La repercusión en un negocio tan pequeño al final es muy grave en el mes de agosto”, asevera Eduardo Ibáñez, gerente de Kyomu Resort.

Los fuegos se han desatado en el peor momento y muchos negocios turísticos ya dan por perdida la temporada.