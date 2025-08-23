El menor explicó a sus padres que el orientador le había agarrado del pelo y le había agredido

El orientador niega esta versión y asegura que le cogió de la nuca para separarle de una pelea con otros alumnos

MallorcaUn juzgado de Palma de Mallorca investiga a un orientador educativo por la presunta agresión a un menor de 12 años con autismo en el patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Galatzó, en Capdellà, Calvià (Mallorca), según ha podido saber el diario ‘Última hora’.

Los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2025, cuando el centro llamó a los padres del niño para que le recogieran por su mal comportamiento. Entonces, el menor explicó a sus padres que el orientador le había agarrado del pelo y le había agredido. Al ver que tenía dos golpes en la cabeza, uno delante y otro detrás, le trasladaron al médico, donde emitieron un parte de lesiones, y denunciaron lo ocurrido a la Guardia Civil.

Ese día, según la versión del menor, que fue corroborada por otros dos alumnos, el orientador le agarró del pelo en el patio y le empujó hasta ponerle la cabeza en el suelo. Entonces, volvió a levantarle de los pelos.

La versión del orientador

El orientador fue llamado a declarar días después, pero entonces se acogió a su derecho a guardar silencio. A finales de julio, llamado a declarar por el juzgado de instrucción número 8 de Palma, que abrió diligencias a principios de julio, negó la versión del alumno.

El acusado rechazó haberle agarrado del pelo y haberle empujado hasta ponerle la cabeza en el suelo. Según él, el chico se agarró a la barandilla de la escalera y se quedó inmóvil con la cabeza pegada a esta, por lo que pudo ser entonces, dice, cuando se diera un golpe.

Ese día, dice, estaba de guardia con otra profesora en el patio, donde había 17 alumnos. Entonces, el menor, que “es habitual que pegue”, estaba “fuera de sí” y agrediendo a los otros compañeros. Estos habrían respondido iniciando una pelea contra el menor, por lo que él le indicó que saliera de la pista, pero no le hizo caso.

Entonces, él se acercó y le cogió de un hombre para sacarle, pero el menor le pegó un manotazo y un golpe en la tripa. Finalmente, le cogió de la nuca y le llevó ante la directora, explicó justificando que no encontró otra manera de apartarlo y que se disculpó con los padres por ello.

Además, ha explicado que el menor había sido varias veces expulsado del centro por su comportamiento y cree que tendría que ir a un centro de educación especial de conducta.

La familia del menor, por su parte, asegura que aunque su comportamiento suele ser inadecuado, no es agresivo.