MurciaUna actuación policial en Murcia ha ayudado a un padre y su hijo de tan solo dos años. El pequeño Hugo sangraba mucho por la nariz y la boca y José, su padre, lo llevaba en coche muy nervioso.

Fue entonces cuando la Policía le dio el alto y, al ver el riesgo, les abrieron paso y los escoltaron hasta el hospital ya que el niño se estaba ahogando. Ya ha habido reencuentro entre el menor y sus héroes, que han comprobado que está en perfecto estado tras su rápida actuación.

El momento en el que los policías escoltaron a José y al pequeño Hugo

Tras ser atendido y recuperarse del gran susto, el padre de Hugo quiso compartir a través de las redes sociales el momento y el gesto de los policías que le salvaron la vida a su hijo.

"Sin mediar palabra se ofrecieron a abrirme camino hasta el hospital. No tengo palabras de agradecimiento", expresaba en su publicación el padre del menor de tan solo dos años.

Por su parte, la Policía Local de Murcia también ha compartido el vídeo que fue grabado desde el coche de José.

"Nuestros motoristas observaron a un padre apurado: su hijo Hugo de dos años sangraba sin parar. Decisión en segundos: escolta desde el centro de Murcia hasta Urgencias del Materno-Infantil de la Arrixaca donde fue atendido. El campeón se encuentra en perfecto estado", celebra el cuerpo desde su perfil en la red social X.