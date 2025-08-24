“No puede ser que un pueblo que está amenazado por un incendio y que al final esté solo. Eso quiere decir que no tenemos efectivos suficientes”, dice Juan Montenegro

Última hora de los incendios en España | Extremadura registra 43 fuegos en las dos últimas semanas, que queman unas 35.270 hectáreas

La UME ha sido y sigue siendo fundamental en las labores de extinción de los incendios, y de cualquier emergencia. La unidad fue creada hace 20 años. El teniente general Juan Montenegro, uno de sus fundadores, aboga por una mejor coordinación, y por más medios para combatir la oleada de incendios que asolan España.

“Hemos tardado 15 días en montar este dispositivo. Es demasiado”, señala con desconcierto al ser preguntado sobre la oleada de incendios que sufre España.

La frase “nos han dejado abandonados”, asegura, “es la que a mí más me duele”. “No puede ser que un pueblo que está amenazado por un incendio y que al final esté solo. Eso quiere decir que no tenemos efectivos suficientes”, añade.

“Yo cuando veo a los vecinos con una rama, con una manguerilla echando agua en el tejado de su casa, peleándose con cubos de agua con un incendio que es un monstruo que se lo come todo... entonces, ¿dónde está el Estado? Aquí faltan elementos terrestres y yo creo que sobre todo falta un elemento fundamental que son los elementos aéreos”, lamenta.

Montenegro considera que aunque todo se está haciendo, “se está haciendo con días de retraso”.

Considera que falla la prevención y la coordinación entre Estado y CCAA

Además, desde su punto de vista, falla la prevención y la coordinación entre Estado y comunidades autónomas. “En vez de discutir entre ellos, que se pongan a trabajar todos a la vez para que esto no vuelva a pasar y trabajar todo el año”, indica.

No entiende la pelea entre el Gobierno y las comunidades por mandar al Ejército a apoyar a la UME, por ejemplo. Para él, “se podría desplegar a los soldados para labores de remate. Quedan un montón de brasas que hay que apagar”.

En este sentido, cree que el debate es si hay que ampliar la UME, que tiene la misma dimensión desde hace dos décadas.

Y, de no hacer nada, vaticina un escenario futuro muy negro: “Esto que nos ha pasado este año, nos va a pasar el año que viene y el siguiente y si no hacemos prevención, nos va a volver a pasar más todavía”.