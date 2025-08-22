El 66,8% del total de hectáreas quemadas en la Unión Europea en 2025 pertenecen a España y Portugal, según datos de Copernicus

Última hora de los incendios en España | Muere un hombre en Cipérez, Salamanca, cuarta víctima en Castilla y León

Compartir







El 66,8% del total de hectáreas (ha) quemadas en la Unión Europea (UE) en 2025 pertenecen a España y Portugal, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés).

PUEDE INTERESARTE Así son los camiones de bomberos que intervienen en todo tipo de catástrofes

Del total de 1.015.024 ha quemadas en la UE, han ardido 402.833 en España (es decir, el 39,6%) y 276.783 en Portugal (o lo que es lo mismo, el 27,2%). En ambos casos, la mayor parte de superficie quemada se ha consumido en agosto.

403.171 hectáreas quemadas en España

Así, la cantidad de hectáreas quemadas en España se situaba en 47.302 el día 5. Actualmente, van por 403.171. En el país vecino, los números han pasado de 42.663 a 5 de agosto a 276.782 hectáreas con estimaciones de este viernes.

PUEDE INTERESARTE Los drones con cámaras infrarrojas, vitales en la lucha contra los incendios forestales

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A pesar de ello, hay otras naciones europeas que han registrado un número más elevado de fuegos. Frente a los 250 de España y los 148 de Portugal, se encuentran los 454 de Rumanía y los 472 de Italia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los datos

Si se confirman estas estimaciones, 2025 podría ser el año con más hectáreas quemadas del siglo XXI, según ha señalado en declaraciones a Europa Press WWF a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Para encontrar un año con peores cifras de hectáreas quemadas habría que remontarse a 1994, cuando ardieron 437.602,50 hectáreas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

De momento, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado a 18 de agosto en 138.000 las hectáreas calcinadas hasta el 10 de agosto, aunque ha avisado de que los datos previsiblemente empeorarán dado que estos números no recogen la superficie quemada por los incendios que están actualmente activos en buena parte de España.

Los ministros comparecerán en el Senado por los incendios

Precisamente, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado en qué momentos de la semana que viene van a comparecer en el Senado varios ministros para dar cuenta de la gestión del Ejecutivo central durante la oleada de incendios que ha asolado España durante el mes de agosto, tal y como ha solicitado el PP.

"Estamos encantados de ir allí, de ir al Senado y de explicar todo lo que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas (...) para luchar contra los incendios", ha afirmado a los medios de comunicación tras su reunión con el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Así, ha concretado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el martes 26; mientras que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, lo hará el miércoles 27. Además, el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá el jueves 28; y, finalmente, el viernes será el turno de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.