Los incendios forestales amenazan con provocar fuego entre nuestros políticos, poco antes de que sus señorías vuelvan a la Cortes la tensión entre el PP y el Gobierno se mantiene en máximos. Ahora con el pretexto de las llamas en los montes de media España, el PP critica la propuesta del Ejecutivo de un pacto de Estado y contraataca con un plan integral de 50 medidas para frenar el fuego.

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska ha presidido el Comité Estatal de Coordinación , mientras el Partido Popular que participa en su primer comité de dirección tras el verano 'encendía' la polémica con sus propias medidas antincendios después de rechazar un pacto de Estado para prevenir que nuestros

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado sus críticas al gobierno repitiendo que "ha llegado tarde en todo: coordinación, medios, prevención", asegura el líder. Al mismo tiempo ha anunciado este lunes un plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales que, según ha explicado, será remitido de inmediato a las Cortes Generales. La más significativa es la propuesta de crear un registro nacional de pirómanos y que estén geolocalizados, también profesionalizar los agentes de Protección Civil, así como más ayudas y apoyos a la ganadería y al mundo rural.

Feijóo defiende sus propuestas y asegura que "las presentaremos inmediatamente en las Cortes" cuanto antes. El Gobierno le responde y las ministras han rechazado las críticas del PP apuntando a la titularidad de las autonomías que "no han asumido las responsabilidades en muchísimos casos", como ha apuntado la titular de Defensa, Margarita Robles.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, por su parte, ha acusado a los dirigentes del PP de intentar "sacar rédito" de los incendios forestales que han azotado a varias provincias de Galicia, Castilla y León y Extremadura, para volver a pedir elecciones como han hecho desde que comenzó la legislatura.

El Gobierno busca impulsar el Pacto de Estado contra la Emergencia climática

El Consejo de ministros de este martes se anuncia cargado y la agenda ya es un preámbulo. El Gobierno quiere declarar la emergencia en las zonas afectadas por los incendios y con ello agilizar el acceso a las ayudas . Y antes del consejo se pondrá en marcha una comisión Interministerial para definir el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, que ya ha provocado las críticas del Partido Popular, pero que los expertos ven con buenos ojos.

El curso político 'arde' por la tensión: los ministros comparecerán en el Senado obligados por la mayoría popular que continúan con sus estrategia del desgaste. En los Gobiernos autonómicos se repite y el presidente de Castilla y León tendrá que rendir cuentas en las cortes este viernes por la gestión de los incendios forestales.

Los incendios están igual de presentes en la agenda de la Casa Real: esta semana los reyes recorrerán las principales zonas afectadas por el fuego para ver de primera mano las devastadoras consecuencias del paso de las llamas.