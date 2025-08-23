El dragón azul es un pequeño molusco marino cuya picadura puede provocar dolor intenso, vómitos y reacciones adversas

En caso de picadura, recomiendan enjuagar con agua salada, aplicar paños fríos y acudir al puesto de socorro o centro de salud

AlicanteEl Ayuntamiento de Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante, ha vuelto a izar la bandera roja en sus playas, por lo que está prohibido el baño, al detectar de nuevo cinco ejemplares del conocido como dragón azul ('Glaucus atlanticus'). Informa en el vídeo Nuria Gutiérrez.

El alcalde de la localidad, José Luis Sáez, a través de sus redes sociales ha precisado que este viernes se han localizado cuatro ejemplares en la Playa Ortigues y el otro en la Centro, por lo que se ha activado la bandera roja en los arenales.

"Máxima prudencia y colaboración"

El Ayuntamiento ha reactivado el dispositivo preventivo para detectar posibles ejemplares arrastrados por las corrientes. Los servicios municipales, policía, salvamento y socorrismo y medio ambiente permanecen atentos a la evolución de la situación e irán informando sobre las diferentes medidas a tomar.

El dragón azul es un pequeño molusco marino cuya picadura puede provocar dolor intenso, vómitos y reacciones adversas. Por la seguridad ciudadana, el baño está totalmente prohibido y han pedido "máxima prudencia y colaboración".

El Consistorio ha aconsejado a la ciudadanía que, si ven un ejemplar, no lo toquen, ni con guantes; avisen a socorristas o autoridades. En caso de picadura, recomiendan enjuagar con agua salada, aplicar paños fríos y acudir al puesto de socorro o centro de salud.