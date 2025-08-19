Patricia Martínez 19 AGO 2025 - 13:55h.

El hombre desoyó las indicaciones de los socorristas, que le indicaron que el baño estaba prohíbido

LugoLos servicios sanitarios de emergencias del 061 tuvieron que trasladar al Hospital de A Mariña a un bañista al que picó una carabela portuguesa en la playa de Esteiro, en Xove. Según ha contado el propio equipo de socorristas presentes en el arenal, el hombre, de origen francés, se adentró en el mar ignorando las advertencias del servicio de salvamento que había izado la bandera roja en la playa, desde las 12.30 horas debido a la presencia de numerosas carabelas portuguesas.

El hombre preguntó si podía hacer pesca submarina y a pesar de que uno de los socorristas le advirtió de que no era posible y de que no podía entrar en el mar por la presencia de las carabelas portuguesas, el turista no escuchó las advertencias y se adentró en el mar, a pesar de la bandera roja que prohibía el baño en la zona. Poco después, el hombre llegó al puesto de socorro con mucho dolor y después de prestarle una primera atención, los socorristas dieron aviso al 112 ya que le costaba respirar, sufría taquicardias y sentía náuseas.

Los socorristas apelan a la responsabilidad tras atender en las últimas horas otras dos picaduras por estas carabelas portuguesas, que en los últimos días se han detectado de manera masiva en las playas de Lugo, especialmente en Ribadeo.

En la playa de As Catedrais, visitada por cientos de turistas cada día, los socorristas decidieron permitir el baño, aunque advirtiendo a los bañistas de que tuviesen precaución con la presencia de estas falsas medusas. En Cervo, también fue necesario cerrar al baño la playa de O Torno, donde se retiraron más de 30 ejemplares en las ultimas horas.

Pero su presencia ha llegado también a arenales coruñeses. En los últimos días se han retirado unos 40 ejemplares de las playas de Arteixo, se han localizado algunos ejemplares en Caión y también se han confirmado varias picaduras atendidas en la playa de Riazor de A Coruña.

La previsión es que sigan apareciendo más ejemplares, ya no solo en las playas del Cantábrico, si no también en los arenales atlánticos del norte de la comunidad, por lo que el baño seguirá prohibido o deberá realizarse con precaución, hasta que las carabelas portuguesas abandonen estos arenales.