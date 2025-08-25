Un testigo asegura que Isaías acudió a varias casas de citas en la noche del asesinato de Noelia

El último audio de Noelia, presuntamente asesinada por su inquilino, antes de morir: "Quiero saber con quién vivo"

Compartir







Una joven fue encontrada muerta en Avilés y las primeras pesquisas señalan a su inquilino como principal sospechoso. Fue su pareja quien descubrió el cuerpo en el suelo, con un fuerte golpe en la cabeza y cubierto de sangre. Para entonces, el presunto autor ya había abandonado la vivienda y se encontraba en un bar que solía frecuentar, donde los camareros percibieron su nerviosismo. Finalmente, fue detenido en ese lugar. Se cree que el motivo del crimen fue una discusión entre Noelia y su inquilino.

Cuando Isaías abandonó la casa hizo un recorrido de apenas 3 kilómetros, para el que llamó a un total de 3 taxis. Un taxista y testigo clave del suceso explica el recorrido del presunto asesino después de acabar con la vida de Noelia: "Pidió un taxi a las 2 de la madrugada desde el bar. De ahí lo llevan a casas de prostitutas a las afueras de Avilés; al estar cerrado, vuelve a coger ese mismo taxi y le dice que le lleve a otra casa de citas ilegal. Esa carrera le cuesta 12 euros. Luego no se sabe a qué hora salió, pero cogió otro taxi hasta el bar donde fue detenido".

Madre de Noelia: "La esperanza que tenemos es que hay una pequeña pista"

Ante estas nuevas informaciones, 'Vamos a ver' habla con la madre de Noelia: "La esperanza que tenemos es que hay una pequeña pista porque en el bar comentó que había pegado a una persona que no debía y que dormiría esa noche en el calabozo, pero a partir de ahí no dijo nada más, no lo reconoce".

Antes de que se produjera la pelea, Noelia le mandó el último audio a su amiga Sheila, preguntándole si ella había cogido algo de su casa: "Shei, escúchame una cosa, ¿tú cogiste algo? Dímelo, por fa, porque si lo cogiste tú me da igual, ¿sabes lo que te digo? No pasa nada. Si no es así, quiero saber con quién vivo".

Sheila estuvo en directo con 'Vamos a ver' y explica qué es lo que ella cree que le faltaba a Noelia: "Yo creo que le faltaría dinero, ella tenía dinero guardado para arreglar el coche. Me imagino que sería eso".