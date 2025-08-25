El impactante vídeo del intento de agresión de los clanes de Ávila a los reporteros de 'Vamos a ver'

Carlos Garayoa cuenta lo que paso y muestra las imágenes del momento en el que recibieron amenazas por parte de los clanes de Ávila

Los clanes de Ávila implicados en el tiroteo que dejó un muerto y tres heridos amenazan al equipo de 'VAV': "Tuvieron que escoltarnos. Nos querían quemar vivos"

Compartir







El jueves 23 de agosto, Ávila fue escenario de un tiroteo que se saldó con un fallecido y tres personas heridas. El suceso, registrado en torno a las 18:45 horas, provocó un amplio despliegue policial ante la violencia desatada. La tensión en la zona alcanzó tal nivel que un equipo de 'Vamos a ver' fue increpado y amenazado, teniendo que ser escoltado por agentes de la UIP para poder abandonar el lugar.

Este lunes 25 de agosto, en el plató, el reportero Carlos Garayoa ha relatado en primera persona lo ocurrido y compartió las imágenes grabadas durante el momento en que fueron increpados. "Lo pasamos bastante mal, fue un susto grande porque no esperábamos que reaccionaran de esa forma. Nosotros hicimos bien nuestro trabajo: somos periodistas y nuestra obligación es informar, sobre todo de hechos tan graves como un tiroteo. Fuimos al hospital de Ávila sabiendo que allí estaban familiares de los heridos, primero para interesarnos por su estado y después para intentar hablar con alguno de ellos. Como siempre, nos presentamos con respeto y educación".

El periodista también ha destacado la labor de su compañero Adri, que logró grabar las imágenes mientras eran amenazados: "Tiene un mérito enorme haber conseguido grabar, porque en ese momento lo último en lo que pensábamos era en grabar. Lo principal era protegernos y salir de allí".

Carlos Garayoa: "Quiero dar las gracias a la Policía Nacional. Si no hubieran estado allí, la situación habría terminado mucho peor"

Finalmente, Garayoa ha agradecido la intervención policial: "Quiero dar las gracias a la Policía Nacional porque, si ellos no hubieran estado allí, la situación habría terminado mucho peor".

El viernes ya nos relataba como habían vivido el momento: "Solamente íbamos a hacer nuestro trabajo, les hemos mostrado nuestro respeto y hemos acatado su deseo de no grabarles. Cuando nos hemos desplazado hacia la calle donde ayer se produjo el tiroteo, ha llegado la madre de persona fallecida con varios familiares y se han vivido momentos muy emocionantes. Les hemos dado el pésame y también les hemos mostrado nuestro respeto. Nos han dicho que no había problema, pero en cuanto hemos sacado la cámara para grabar el dispositivo policial, han bajado como 50 personas y por nuestra seguridad nos hemos tenido que marchar de allí".