'Vamos a ver' accede al último audio que envió Noelia antes de morir

El inquilino acusado de matar a su casera en Avilés, enviado a prisión tras declararse no culpable: buscan el arma homicida

Una joven fue hallada muerta en Avilés, y todo apunta a que el responsable podría ser su inquilino. Fue su pareja, quien la descubrió en el suelo con una fuerte golpe en la cabeza y cubierta de sangre. Para entonces, el presunto asesino ya había abandonado la vivienda y se encontraba en un bar que frecuentaba habitualmente, donde los camareros notaron su nerviosismo. Finalmente, allí fue arrestado. Las causas del crimen aún no se han esclarecido y la investigación continúa abierta en varias direcciones.

‘Vamos a ver’ ha podido escuchar el último audio que Noelia envió antes de morir a su mejor amiga. En el mensaje se le oye decir: “Shei, escúchame una cosa, ¿tú cogiste algo? Dímelo por fa, porque si lo cogiste tú me da igual, ¿sabes lo que te digo? no pasa nada. Si no es así quiero saber con quién vivo”.

El programa también ha hablado en directo con Sheila, la destinataria de ese audio y amiga íntima de la víctima, que ha querido dejar claro que Noelia no sospechaba de ella: “Yo no escucho ese audio hasta la 1 de la mañana y si Noelia hubiera sospechado realmente de mí, no se hubiera quedado en un audio, me hubiera llamado hasta que yo le aclarase algo”.

Sheila, amiga de Noelia: "Yo creo que le faltaría dinero, ella tenía dinero guardado para arreglar el coche"

Sheila contó que aquella misma tarde estuvo en casa de Noelia: “Estuve apenas 10 minutos con mi hijo y como ella estaba hablando con su madre, aproveché para ir a buscar a mi hija y le dije que volvía en un rato”.

Respecto a lo que le podría faltar a Noelia, Sheila cree que se trataba de dinero: “Yo creo que le faltaría dinero, ella tenía dinero guardado para arreglar el coche. Me imagino que sería eso”.

Por último, explicó que conocía al presunto asesino, ya que eran compañeros de trabajo: “Yo trabajo con él, él me metió a mí a trabajar allí. Nosotros ya habíamos coincidido antes en otro restaurante y a raíz de eso nos conocemos”.