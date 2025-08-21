Madre de Noelia, asesinada presuntamente por su inquilino en Avilés: "Llevaba unos días algo violento"

La joven fue hallada muerta en su vivienda con un golpe en la cabeza

Los últimos pasos del inquilino detenido en Avilés como acusado de matar a su casera: “Hoy duermo en el calabozo”

Compartir







Una joven ha sido asesinada presuntamente por su inquilino en Avilés. La pareja de Noelia la encontró tirada en el suelo, con un golpe en la cabeza y ensangrentada. En ese momento, el presunto autor ya no se encontraba en la vivienda; estaba en un bar al que solía acudir, donde los camareros notaron su nerviosismo. Fue allí donde finalmente fue detenido. Por el momento se desconocen las causas que pudieron motivar el crimen, y se siguen varias líneas de investigación.

‘Vamos a ver’ habló en directo con María Victoria, madre de la víctima, quien relató cómo se encuentra tras la pérdida de su hija: “Es inexplicable, nadie se imagina lo que puedo sentir. Es algo horrible, peor que cualquier otra cosa que me pudiera pasar en la vida. Es horrible, porque si es una enfermedad pero que le quiten la vida”.

María Victoria: "Llegó la policía a las 4 de la mañana. Yo ya me imaginé que algo le había pasado a Noelia"

María explicó cómo se enteró del asesinato: “Llegó la policía a las 4 de la mañana. Yo ya me imaginé que algo le había pasado a Noelia porque vive fuera de casa; pensé que podría haber tenido un accidente de coche. Entraron y preguntaron por mi marido, nos sentamos en el sofá y nos dijeron que tenían que darnos una noticia muy desagradable: nuestra hija había fallecido. Preguntamos si había sido un accidente y nos dijeron que no, que fue violencia, aunque no lo consideran violencia de género porque no eran pareja”.

Sobre los posibles motivos del crimen, María añadió: “No se sabe exactamente. Comentaban que en su puesto de trabajo llevaba unos días algo violento; los compañeros lo notaron. Había tenido una discusión con un cliente y se había marchado. Algo le pasaba”.