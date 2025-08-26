Edwin, ha sido atropellado mortalmente en Alicante por su vecino tras una fuerte discusión por una puerta: las imágenes del suceso

Edwin, un vecino de Alicante ha sido mortalmente atropellado por su vecino tras una discusión de lo más acalorada entre ambos. El autor del crimen ya se encuentra en prisión provisional mientras la Guardia Civil sigue investigando las causas. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la reportera Mar Magro para explicar cuáles son las novedades del caso. Informa E. Ascaso.

"La investigación va a tener muy en cuenta las imágenes de la casa de Edwin, la víctima. Unas imágenes que van a ser muy importantes para la investigación de la Guardia Civil. En las imágenes se ve a Edwin salir al patio de su casa, grabar con su teléfono móvil a su vecino David, que está estacionado en una furgoneta blanca fuera de la casa".

"En ese momento, Edwin sale de la casa y ahí su vecino David arranca la furgoneta y atropella lo mortalmente a Edwin" Tuvieron una discusión muy fuerte antes de que se produjese el crimen: "No se escucha porque son imágenes de las cámaras de seguridad, pero antes discuten brevemente por esta puerta, la cual es el motivo de la discordia de estos vecinos desde hace tres años y hay decenas de denuncias entre ambos".

En las imágenes aparece cómo la furgoneta le pasa por encima

"Esto se remonta a hace tres años, siempre dejaba la puerta abierta, metida en la parcela de mi amigo", explica uno de los amigos de la víctima. "Desde la cámara se ve como la furgoneta coge un bache, se ve cómo le atropella". "Él dice que se equivocó de marcha, pero se ve claramente como le atropella porque es una furgoneta alta".

Hasta 20 minutos después los servicios de emergencia no llegaron hasta el lugar para atender al fallecido. Allí el autor del crimen les confesó haber perdido la cabeza, una versión que cambió completamente con la llegada de los agentes de la Guardia Civil. Por estas contradicciones de inmediato fue arrestado, decretando así el ingreso en prisión inmediato por un delito de homicidio.