El cómico y humorista catalán, Toni Albà, vuelve al centro de la polémica tras un comentario en sus redes sociales alegrándose de la muerte del expresidente aragonés, Javier Lambán, tras una larga y dura lucha contra el cáncer. Jorge Antonio Azcón, sucesor de Lamban en el cargo ha denunciado a Toni Albà para que la Justicia le investigue por posible delito de injurias e incitación al odio.

Injurias y legitimización al odio

Los hechos trasladados a la Fiscalía se produjeron el pasado 15 de agosto cuando Albà, a través de su cuenta en esta red social, contestaba a otra publicación del medio de comunicación 'El Nacional' que comunicaba la muerte de Javier Lambán. En su respuesta, el cómico aseguraba: "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción".

En la denuncia, el Ejecutivo aragonés solicita "que se practiquen por parte de la Fiscalía las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la depuración de las responsabilidades penales y civiles que de ellos se puedan derivar en cuanto tales hechos pudieran ser constitutivos de delito".

Según la denuncia ante la Fiscalía, el actor catalán ha podido cometer un delito de injurias y otro de legitimación al odio. El primero porque "constituye una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Lambán públicamente" y el segundo porque "incita indirectamente al odio y hostilidad o, cuando menos, constituye una lesión de la dignidad causando con su publicación humillación, menosprecio o descrédito contra una persona determinada por razón de su pertenencia al grupo de los aragoneses defensores de la nación española".

¿Quién Toni Albà?

Toni Albà es un actor, cómico y director teatral catalán conocido por su activismo político y sus polémicas en redes sociales. A lo largo de su carrera, Albà ha protagonizado numerosas controversias por sus insultos y comentarios ofensivos dirigidos a figuras públicas y a instituciones, especialmente en el ámbito político, como recuerda El Español.

Albà ha negado que su intención fuera celebrar la muerte de Lambán y ha amenazado con llevar a los medios de comunicación que difundieron la noticia a los tribunales.

Una de las polémicas más sonadas fue cuando Albà insinuó que Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ejercía la prostitución. Este comentario le costó ser apartado del programa "Polònia" de TV3, la televisión pública catalana donde había trabajado durante más de 30 años. Albà llegó a llamarla "mala puta" en redes sociales, y posteriormente pidió disculpas a las prostitutas por este insulto dirigido a la política catalana.

Además, Albà ha lanzado insultos homófobos contra Miquel Iceta, líder del Partido Socialista de Cataluña, al llamarle "burbujita bailarina" que "expande tufo putrefacto", en clara alusión a su orientación sexual.

También ha atacado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, a quien apodó "Gil & Pollas" sin que la televisión pública catalana le sancionara por ello.

En 2017, Albà fue investigado por un delito de injurias tras unos comentarios contra la magistrada del Tribunal Supremo Carmen Lamela, quien ordenó prisión para varios líderes del procés independentista. En esos mensajes, Albà usó expresiones muy ofensivas hacia la jueza, aunque finalmente fue absuelto.

Asimismo, criticó duramente a los agentes de la Policía Nacional por su actuación durante el referéndum ilegal de independencia en Cataluña, lo que también generó controversia.