Se han registrado 64 vuelos con retraso y dos cancelaciones afectando conexiones nacionales e internacionales

Una masa de aire frío trae lluvias intensas y bajada de temperaturas en Cataluña y Baleares

El aeropuerto de Palma registra la tarde de este miércoles retrasos generalizados debido al mal tiempo y a las lluvias que han caído a lo largo del día en Mallorca.

Según la información de Aena, Son Sant Joan acumula, pasadas las 16.30 horas, hasta 64 vuelos con retraso y dos cancelaciones.

De los retrasos, 43 son en vuelos que tienen previsto despegar de Palma y los 21 restantes, que deberían aterrizar. Las cancelaciones son un despegue y un aterrizaje, ambos en conexión con Luxemburgo.

Entre los vuelos afectados por la meteorología hay conexiones tanto nacionales, con especial predominio de Madrid y Barcelona, como internacionales, buena parte de ellos de países del norte de Europa como Alemania, Países Bajos o Gran Bretaña.

Tormentas en Cataluña y Mallorca afectan al tránsito aéreo

El gestor de navegación aérea en España, Enaire, ha informado en su cuenta de la red social X que las tormentas que se están produciendo este miércoles en Cataluña podrían afectar la operativa del aeropuerto de El Prat y los sectores en ruta.

Los controladores aéreos, también en X, han avisado que los núcleos tormentosos en el noreste peninsular y el Mediterráneo obligan a que los aviones tengan que desviarse continuamente de sus rutas establecidas y que, por lo tanto, se deba reducir el volumen del tráfico aéreo para garantizar la seguridad.

Ello, han apuntado, puede provocar "demoras importantes", especialmente en el aeropuerto de Barcelona.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que una banda de nubosidad ha entrado este miércoles por el oeste de Mallorca dejando precipitaciones débiles y algunos rayos.