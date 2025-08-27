Ambas personas se encontraban en buen estado general tras la intervención

PamplonaLa Guardia Civil ha rescatado la pasada noche a dos senderistas franceses que se habían extraviado en las inmediaciones del pico Larun, en el término de Bera.

La Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Navarra recibió el aviso a las 00.05 horas. Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Pamplona activaron el dispositivo y se desplazaron hasta la zona. Según la comunicación telefónica mantenida con los afectados, éstos se encontraban en la Benta Yasola, a donde se pudo acceder por pista forestal.

A las 2 horas los agentes localizaron a los dos excursionistas, varones de nacionalidad francesa de 26 y 29 años, los cuales presentaban síntomas leves de hipotermia, según ha informado la Guardia Civil. Tras proporcionarles ropa de abrigo y alimento, fueron evacuados hasta la localidad francesa de Olhette, lugar donde tenían estacionado su vehículo particular. Ambas personas se encontraban en buen estado general tras la intervención.