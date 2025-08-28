Algunas zonas como Cantabria o el País Vasco han sabido cómo esquivar los incendios de este verano: las herramientas

Muchos se preguntan cómo algunas provincias, como Burgos o Soria o incluso comunidades como La Rioja o el País Vasco han conseguido esquivar los incendios este verano. Los expertos hablan de una vegetación y unos arboles que son muy rentables: consiguen un equilibrio entre la conservación y la producción en este caso de madera, de resina, o de setas.

Los grandes incendios de este verano se concentran en el oeste y noroeste, sin embargo, más allá, territorios como Cantabria o Euskadi, se han librado del fuego. El secreto está en el mantenimiento de una densa red forestal: "La inmensa mayoría del monte es público", confirma Javier Román, jefe del servicio de montes DIP Álava.

En estos territorios donde no han tenido que lamentar espacios afectados por las llamas, las especies autóctonas ayudan: "Hay árboles que solo tienen ramas en su parte más alta, haciendo más difícil que se quemen". En Cantabria, el color verde lo dice todo: "Llueve cada poco tiempo. Ahora intentas quemar algo aquí y no lo consigues porque tiene mucha humedad", dice Roberto Abascal, ganadero.

Las mejores brigadas forestales, los ganaderos

El alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal, afirma que los Ayuntamientos autorizan quemas controladas que crean pastos productivos: "Con esto lo que se consigue es romper con la continuidad de la vegetación", explica Luis Miguel Comuñas, agente medio natural. Mientras su trabajo es vital. Los ganaderos son las mejores brigadas forestales.