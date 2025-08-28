Patricia Martínez 28 AGO 2025 - 15:43h.

Cualedro, OurenseEl pasado 14 de agosto, las llamas rodeaban Cualedro y otras localidades de la provincia de Ourense. Era uno de los días más complicados dentro de la ola de incendios más grave que se recuerda en Galicia.

Los medios de extinción no llegaban a todas partes y a mediodía, con el calor pegando fuerte, eran cientos los vecinos que luchaban contra las llamas con lo que tenían más a mano, palas, ramas o cubos, intentando salvar sus casas, sus fincas o sus animales.

A primera hora de la tarde, César Gómez estaba acorralado por las llamas. Hizo una llamada desesperada desde su granja, ubicada en Cualedro. Estaba atrapado con su hermana y un vecino que se acercó a ayudarles, con el fuego rodeándoles. Apenas podía respirar. “Por favor, venid a sacarnos de aquí que nos estamos muriendo", alertaron en su llamada.

Un agente de policía, que estaba fuera de servicio y que pasa el verano en la zona, fue de los primeros en llegar a la granja de terneros de César. Ayudados por una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Autonómica lograron desalojar a los vecinos de la zona y ponerlos a salvo. Poco más se podía hacer ante el avance del fuego.

Pidió ayuda para que rescataran a su mujer, rodeada por las llamas

Pero César pidió de nuevo ayuda a los agentes. Su mujer, Elena, estaba a unos 400 metros, atrapada en otra nave de la granja. Él intentó primero acercarse con el tractor pero la voracidad de las llamas le frenó. Elena se vio rodeada de fuego en solo unos minutos, “no se respiraba, la granja se llenó de humo” recuerda ahora.

Y ahí arrancó un angustioso rescate en el que participaron el agente de la Policía Nacional, que conocía bien la zona, los dos agentes de la Policía Autonómica y una patrulla de la Guardia Civil.

Ambos vehículos se adentraron por un camino rodeado de llamas, abriendo camino el coche de la Policía Autonómica, detrás la Guardia Civil, con el agente de policía, buen conocedor de la zona guiando el recorrido. La tensión de ese trayecto se refleja en los comentarios de los agentes, en el vídeo que uno de ellos grabó en ese rescate: “Esto es de película”, comenta uno de los agentes mientras las llamas rodean los caminos. El humo lo invadía todo y les complicaba la visibilidad. “No veo” comenta otro de los agentes.

Para dejarse ver, y señalizar su ruta activaron sus luces de emergencia y sirenas, en medio de un paisaje infernal. “Sin miedo”, se les escucha en un momento de tensión. El fuego les obligó en varias ocasiones a los agentes a tener que refugiarse en el interior del vehículo para coger aire y continuar su búsqueda.

Los vecinos volvieron a pedirles ayuda y los agentes decidieron regresar

Ante la imposibilidad de llegar al destino, decidieron dar la vuelta. Pero cuando daban casi por imposible el rescate, la hermana de la desaparecida Elena les imploró que le ayudaran a encontrarla. En un último intento desesperado, el policía llamó a los ganaderos por teléfono. “La granja está ardiendo y no podemos respirar, traed una motobomba que nos morimos”, le pidió Cesar de nuevo.

Y entonces, los agentes no dudaron en regresar. Uno de ellos los guiaba a pie, y los coches le seguían rodeados por el humo, y con las luces activadas. Finalmente lograron encontrar a Cesar y su mujer, los metieron en uno de los vehículos y salieron rápidamente del lugar. Los evacuados tuvieron que ser trasladados al Hospital Comarcal de Verín, porque habían respirado demasiado humo. El agente de la policía también resultó herido en un brazo durante el angustioso rescate.

"En ese momento no piensas en nada, era la angustia total"

Las víctimas que fueron auxiliadas han recibido este jueves la visita de Sus Majestades los Reyes, en Ourense. Pasado el susto, hoy César recuerda aquel angustioso rescate: “en ese momento no piensas nada, era la angustia total”

Y agradece el empeño de los agentes “ellos entraron como pudieron, marcha atrás, el policía que conoce la zona los guiaba y ellos fueron muy valientes”. En el recuerdo de aquel 14 de agosto queda la impotencia y el miedo “si sales te quemas y si te quedas dentro, te ahogas”, recuerda Elena.

César ha perdido parte de un pajar y mucho alimento para su ganado, pero después de unos días aún se sorprende de que solo se perdiera forraje, “para lo que pudo haber sido”.