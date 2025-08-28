El afectado logró salir del interior de la casa en llamas, pero con graves heridas y ensangrentado.

Los sanitarios confirmaron su fallecimiento a lo largo de la tarde debido a la gravedad de las quemaduras sufridas.

Compartir







ValenciaEn la tarde de ayer miércoles una alquería de la pedanía valenciana de Carpesa ardía acabando con la vida de un joven de 26 años que se encontraba en su interior. El fuego, cuyo origen aún se desconoce, se inició sobre las 14:00 horas, cuando el joven se encontraba solo en la vivienda.

El afectado que residía junto a su madre, ausente en el momento del suceso, logró salir del interior de la casa en llamas, pero con graves heridas y ensangrentado.

PUEDE INTERESARTE Atienden a nueve personas por quemaduras e inhalación de humo tras declararse un incendio en una vivienda de Valencia

La víctima pidió ayuda a un vecino

Según el testimonio de un residente, el joven salió corriendo en busca de auxilio. "Vino corriendo hacia mi casa pidiendo agua, estaba ensangrentado. En cuanto le vi, llamé al 112 y me indicaron lo que debía hacer", relató Eduardo, vecino del fallecido.

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato con dos patrullas de Policía Local, efectivos de Bomberos de València, una ambulancia del SAMU y agentes de la Guardia Civil.

PUEDE INTERESARTE Un muerto en una explosión en una empresa pirotécnica de Redován, Alicante

Falleció horas después en La Fe

El herido fue trasladado de urgencias en una ambulancia medicalizada a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe, donde los sanitarios confirmaron su fallecimiento a lo largo de la tarde debido a la gravedad de las quemaduras sufridas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Mientras tanto, los bomberos consiguieron rescatar a dos perros que permanecían en el interior de la alquería y dieron por extinguido el incendio alrededor de las 17:00 horas.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para determinar las causas exactas del incendio, que por el momento siguen sin trascender.