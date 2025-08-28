Los incendios pudieron ser rápidamente sofocados por la rápida intervención de las patrullas de la Guardia Civil

ÁvilaEfectivos del Puesto de el Barco de Ávila y del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, han detenido a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado, que afectó a terreno de monte bajo en las proximidades de San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos y Cepeda la Mora las madrugadas de los días 25 y 26 de agosto.

Los incendios originados sobre el kilómetro 38 de la N-502 y varios puntos de la AV-941 entre Navarredonda de Gredos y San Martín del Pimpollar pudieron ser rápidamente sofocados por la rápida intervención de las patrullas de la Guardia Civil, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Los indicios claros de intencionalidad

Las investigaciones policiales se focalizaron en una persona, que la Guardia Civil identificó el pasado 25 de agosto en las inmediaciones de los incendios, y que realizó maniobras evasivas cuando se percató de la presencia policial.

Posteriormente, tras recabar indicios y pruebas periciales suficientes, en sede policial, se llevó a cabo la correspondiente detención y toma de manifestación a dicha persona.

La inspección técnico-ocular, realizada por componentes del equipo de Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila reveló indicios claros de intencionalidad. Por todo lo anterior, la Guardia Civil, pondrá a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Piedrahita (Ávila) y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, en calidad de detenida a esa persona.