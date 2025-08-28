Los buldócer trabajan desbrozando el terreno lo más cerca posible de las llamas

Última hora de los incendios en España: Galicia amanece por primera vez sin fuegos con riesgo para la población

Impresionante imagen es de los incendios de Zamora. Es la que han grabado desde el interior de un buldócer en plena acción contra las llamas. El operario estaba en primera línea de fuego.

El buldócer es una herramienta clave en la lucha contra la incendios. Se encargan de desbrozar para frenar el avance de las llamas.

Si esta misma semana veíamos cómo el conductor de un buldócer huía acorralado por las llamas, ahora vemos como es trabajar en una de estas máquinas desde dentro.

En las impresionantes imágenes se ven las llamas a escasos metros. La buldócer está en primera línea de fuego en Zamora cuando graban desde el interior. Parece el infierno.

Sin embargo, a pesar de estas imágenes, desde Castilla y León llegan buenas noticias sobre la evolución de las llamas.

La evolución de los incendios en Castilla y León

Castilla y León tiene seis grandes incendios con nivel 2. EL que más preocupa es el de Fasgar, que se ha vuelto a descontrolar. También están en nivel dos los fuegos de Anllares del Sil, La Baña, Garaño y Colinas de Martín Moro, en León, y Porto en Zamora.

En índice de gravedad 1 hay tres incendios: Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, ambos en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia.

Mientras que, otros siete se encuentras activos: activos en Yeres, Canalejas, Gestoso y San Justo de la Vega, en la provincia de León; San Pedro de Cansoles y Astudillo, en Palencia, y en Molezuelas de la Carballeda (Zamora).Y otro 19 están controlados.