La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio "probablemente intencionado", originado este jueves en la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo, según datos de Inforcyl.

El incendio se ha originado a las 17:38 horas de este 28 de agosto y se ha elevado a IGR 2 minutos después, a las 18.23 horas, debido a tener varios focos distintos, uno de ellos casi en el propio pueblo, tal y como detalla la Consejería de Medio Ambiente.

En concreto, se encuentran en el lugar con el objetivo de sofocar el fuego casi una quincena de medios terrestres y aéreos, entre ellos dos autobombas, cinco cuadrillas y cuatro helicópteros.

Un joven de 20 años, detenido por provocar el fuego

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 20 años de edad, como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado (al existir voluntad y premeditación) causado sobre las 17.00 horas de esta tarde en las proximidades de la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo, que se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR 2) y ha obligado a evacuar a 400 personas.

Unos 20 minutos más tarde del inicio del fuego, un agente medioambiental ha llamado a la Guardia Civil de León para informar de que había visto a un individuo saliendo de la zona donde al parecer se había iniciado ese incendio, lo que provocó que inmediatamente se movilizarán las patrullas existentes por la zona, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, concretamente de Zaragoza, que se encuentran desplegados en apoyo a la Comandancia de León por la grave situación existente por los incendios forestales que asolan la provincia, han procedido a la detención de una persona que coincidía con la descripción dada por los agentes medioambientales, además de pretender darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.

El arrestado ha sido trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para la toma de declaración y posteriormente las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.