El hallazgo de un pendiente de la española desaparecida en Indonesia hace pensar lo peor a su familia: "No se lo quitaba nunca"

La presión de la familia de Matilde Muñoz, la turista gallega de 72 años desaparecida en la isla indonesia de Lombok, parece que ha dado resultado y la Policía del país asiático procederá a la geolocalización del teléfono móvil, así lo han acordado con la embajada española.

Casi dos meses después y tras haber localizado el pasado sábado las pertenencias de la Matilde en el basurero del hotel donde faltaba el móvil, dos tarjetas de crédito y el pasaporte, la geolocalización del teléfono será esencial para encontrar una pista sobre la turista.

La Policía indonesia aseguró que por el momento no habían interrogado todavía a ningún sospechoso por la desaparición, pero la familia de Matilde está segura de que alguno de los trabajadores del hotel donde se hospedaba están “metidos en el ajo”, según recoge Última Hora.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha emitido una notificación amarilla -una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida que se publica para ayudar en su localización- sobre el caso de Muñoz.

Contradicciones en la versión del hotel

La Policía indonesia inició una investigación por la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta.

En el hotel afirmaron haberla visto por última vez el 2 de julio y que ese día pagó y amplió su estancia hasta el 20 de ese mes, mientras el círculo íntimo de la española asegura que no saben de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio.

También afirmaron a la Policía que les envió un mensaje diciendo que estaba en Laos el día 6 de julio. Nurmala Hayati, contable del hotel Bumi Aditya, aseguró lo mismo a mediados de agosto.

“El día 5 de julio, el personal del hotel me dijo que Matilde no había vuelto desde el 2 de julio. Le mandé un mensaje de WhatsApp, pero no lo recibió. Fue solo el día 6 (de julio) cuando contestó diciendo que estaba en Laos. Ya no le escribí más”, añadió entonces.

No obstante, las autoridades de Inmigración de Indonesia han descartado que Muñoz haya salido del país, mientras el círculo íntimo de la española no cree que ese mensaje proviniera de ella.