Los familiares de Matilde piden que se geolocalice el móvil

Encuentran las pertenencias de María Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia, en la zona de basuras del hotel donde se alojaba

Las pistas sobre el paradero de María Matilde Muñoz Cazorla, la turista española de 72 años desaparecida en Lombok, Indonesia, siguen sin estar nada claras y la familia de la mujer aseguran que no se les está diciendo toda la verdad.

Recientemente, las autoridades locales han confirmado que después de 54 días han hallado en una zona del hotel donde se echan los residuos las pertenencias te de Matilde.

Entre los objetos hallados se encuentran su ropa, sandalias, libros y productos de aseo personal, además de la mochila con la que viajaba. No obstante, los agentes echan en falta su teléfono móvil, su pasaporte y dos tarjetas de crédito que habría recibido días antes de desaparecer.

Los familiares de María Matilde han pedido a la embajada española en el país que ponga los medios y coordinen con las autoridades indonesias la “geolocalización del teléfono móvil”, lo que ayudaría a encontrar alguna pista más sobre su paradero.

Desaparición

La víctima se había registrado (en la habitación 107 del Hotel Bumi Aditya, en la localidad de Senggigi) el 13 de junio de 2025 y extendió su estancia hasta el 20 de julio de 2025. Sin embargo, no se la ha visto desde el 1 de julio de 2025.

La desaparición de la mujer, nacida en Ferrol (La Coruña) en septiembre de 1952 y afincada en Mallorca, fue denunciada el 28 de julio en España por amigas cercanas, con las que mantenía comunicación frecuente en un grupo de chat, en el que no aparecen como recibidos los mensajes que le envían desde el 7 de julio.

Nurmala Hayati, contable del hotel Bumi Aditya, dijo a EFE que Muñoz pagó por adelantado y le avisó que iba a la playa la última vez que la vio. Anteriormente desde el lugar de hospedaje se dijo que la mujer había pagado con trasferencia.

“El día 5 de julio, el personal del hotel me dijo que Matilde no había vuelto desde el 2 de julio. Le mandé un mensaje de WhatsApp, pero no lo recibió. Fue solo el día 6 (de julio) cuando contestó diciendo que estaba en Laos. Ya no la escribí más”, añade Hayati.

La familia de Matilde desconfía de ese mensaje supuestamente mandado por la septuagenaria ya que está escrito de una forma que no concuerda con su forma de expresarse.

Son varias las contradicciones en las que han incurrido el personal del hotel sobre el momento de la desaparición y los últimos movimientos de María Matilde, algo que la policía local tampoco parece ahondar mucho porque repercutiría en la imagen de un país que basa su economía en el turismo.

Otro de los raros movimientos del personal fue que el hotel llamó a la agencia de alquiler de motos para que se llevasen el vehículo que ella tenía contratado y rompieron el candado de la habitación de la desaparecida y entraron, según el diario 'Última Hora'.

En los últimos meses las reseñas que han dejado en internet los huéspedes internacionales del hotel donde se hospedó Matilde hablan sobre continuos robos en las habitaciones por parte de la gente local y la nula ayuda de los trabajadores del centro.