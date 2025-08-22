Los amigos de María Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia, sospechan del personal del hotel donde se hospedaba la mujer

La desaparición de María Matilde Muñoz, la española cuyo rastro se perdió en Indonesia, "todo un misterio": la Policía amplía la búsqueda

Compartir







La Policía de Indonesia continúa investigando la desaparición de María Matilde Muñoz Cazorla, una española de 72 años cuyo rastro se perdió en la isla de Lombok en la primera semana de julio. En un comunicado, la comisaría de Lombok Occidental, a cargo del caso, explicó que se mantiene una búsqueda intensiva, ahora ampliada a puertos y al aeropuerto de esta isla, situada a 210 kilómetros al este de la turística Bali, a la que la española llegó en junio.

Sin embargo, sus amigos y su entorno más cercano han denunciado al medio de comunicación 'Diario de Mallorca' las anomalías y las irregularidades que envuelven a la desaparición de esta azafata jubilada cuya pasión era recorrer el mundo. "Matilde nunca se iría sin avisar. Esto no es normal", reflexionan desde el círculo más cercano de María Matilde Muñoz Cazorla.

PUEDE INTERESARTE Buscan a Brahim, desaparecido en el puerto de Ibiza desde hace una semana

El personal del hotel donde se hospedaba, entre las sospechas del entorno de María Matilde Muñoz Cazorla

La Policía local ha declarado que recibió una carta de la Embajada de España en Indonesia solicitando ayuda, por lo que comenzaron la búsqueda el miércoles 13 de agosto e incluyeron el nombre de la septuagenaria en los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.

"La víctima se había registrado (en la habitación 107 del Hotel Bumi Aditya, en la localidad de Senggigi) el 13 de junio de 2025 y extendió su estancia hasta el 20 de julio de 2025. Sin embargo, no se la ha visto desde el 1 de julio de 2025", explican desde la Policía.

PUEDE INTERESARTE El caso de Simon Helly, desaparecido en los Pirineos tras prometerle a su madre una reserva en un restaurante

Precisamente, las sospechas del entorno de María Matilde Muñoz Cazorla apuntan al personal del hotel donde se hospedaba la española.

La encargada del hotel donde se hospedaba Matilde, en Lombok, aseguró que la española desaparecida le comentó que iría a nadar a la playa la última vez que la vio. Sin embargo, el rastro de María Matilde se perdió ese mismo día. Ante la insistencia de los amigos de Matilde por obtener información, la encargada del establecimiento hotelero les mostró la captura de un mensaje que, según afirmó, le había enviado la propia Matilde y en el que la española le comunicaba que se había marchado a Laos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por su parte, los amigos de la española han confesado a 'Diario de Mallorca' que dudan de la autenticidad de este mensaje: "Matilde domina muy bien el inglés, nunca lo haría de esta manera".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Matilde dejó pagada su habitación hasta el 20 de julio, pero apenas unos días después de su desaparición alojaron allí a otros turistas. Además han incurrido en muchas contradicciones sobre sus últimos contactos con ella. Sabemos que Matilde había recibido días antes dos tarjetas de crédito y nos tememos que pudiera haber sido víctima de un robo violento", confiesa el entorno de Matilde al diario anteriormente citado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La Policía mantiene que María Matilde no ha viajado hasta Laos

Desde la Policía de Indonesia se ha confirmado que María Matilde nunca viajó hasta Laos. "María voló por última vez a Yakarta el 5 de marzo de 2025. No existen registros de vuelo (a su nombre) para el período julio-agosto de 2025", señalan desde la Policía de Indonesia mientras se asegura haber pegado carteles con el rostro de la desaparecida en varios lugares, incluyendo áreas públicas y hoteles.

Asimismo, tras revisar los manifiestos de usuarios de las embarcaciones, "no se ha encontrado ningún registro de María Matilde como pasajera que cruzara a Bali ni a otras zonas".

Por eso, las autoridades han pedido a los ciudadanos reportar telefónicamente cualquier información que pueda ser útil en este caso, pues el paradero de Muñoz Carzola "sigue siendo un misterio".

La vida de María Matilde Muñoz Cazorla

La desaparición de la mujer, nacida en Ferrol (La Coruña) en septiembre de 1952 y afincada en Mallorca, fue denunciada el 28 de julio en España por amigas cercanas, con las que mantenía comunicación frecuente en un grupo de chat, en el que no aparecen como recibidos los mensajes que le envían desde el 7 de julio.

Hija de militar, María Matilde Muñoz Cazorla ha trabajado durante toda su vida como azafata de vuelo. Tras su jubilación, la septuagenaria gallega se dedicó a dar clases de inglés y de yoga a viajar por el mundo, especialmente por el Sudeste Asiático.

Según su círculo más cercano, entre los países que le habían cautivado se encontraba India, Tailandia e Indonesia, zona en la que ahora se encuentra desaparecida a sus 72 años.