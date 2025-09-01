'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Aarti, amiga de Matilde, la española asesinada en Indonesia

Los detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia tenían relación con el hotel donde se alojó: uno trabajaba allí y otro era exempleado

Matilde Muñoz, de 72 años, desapareció en la isla indonesia de Lombok, a donde llegó en junio y donde no se la volvió a ver desde comienzos de julio. No constaba ningún registro de su salida del país del Sudeste Asiático. Finalmente, el 30 de agosto fue hallada sin vida en una playa de Indonesia, donde se encuentra el hotel en el que se alojaba. Según la policía de Lombok Occidental, Matilde fue asfixiada. Hay dos detenidos que han confesado el crimen, ambos estaban relacionados con el hotel donde se alojaba la española.

'La mirada crítica’ ha hablado en directo con Aarti, una de las amigas de la fallecida. Nos explica cómo se encuentra tras conocer la noticia del asesinato de Matilde: “Yo creo que hace tiempo que me quedé sin capacidad para describir lo que estamos viviendo. Nada de lo que nos ha dicho Joaquín nos sorprende realmente.”

Aarti, amiga de Matilde: "Con las amigas, el último contacto que tuvo fue el día 30"

Aarti comenta la última vez que habló con Matilde: “Con las amigas, el último contacto que tuvo fue el día 30. Habló con su amiga Brita y le dijo que tenía el vuelo de Bali a Bangkok, le comentó cuánto le costaba. En todos los mensajes ella estaba bien. Estaba esperando a sus amigos Patricia y Fernando, que son una pareja de argentinos.”

Además, explica en qué momento los mensajes dejaron de cuadrar y comenzaron a sospechar: “El momento en que no cuadra es cuando la recepcionista indica que no puede poner la denuncia, pero que tiene un tío en la policía y va a ver si investiga. Que manda fotos para demostrar que ha estado allí. Cuando llegaron Patricia y Fernando, las versiones que les contaban a ellos no cuadraban. El desenlace lo conocíamos, lo único que llegó tarde porque ya sabemos las circunstancias.”