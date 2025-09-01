'Vamos a ver' habla en directo con Ana, una amiga de Matilde, la española asesinada en Indonesia

Amiga de Matilde Muñoz, asesinada en Indonesia: "La recepcionista dijo que no podíamos poner una denuncia. No cuadraban las versiones"

Matilde Muñoz, de 72 años, desapareció en la isla indonesia de Lombok, donde había llegado en junio. Desde comienzos de julio no se volvió a tener noticias de ella, y no existía ningún registro que indicara su salida del país del Sudeste Asiático. El 30 de agosto, su cuerpo fue encontrado sin vida en una playa cercana al hotel donde se alojaba. Según informó la policía de Lombok Occidental, la causa de la muerte fue asfixia. Las autoridades han detenido a dos personas vinculadas al establecimiento hotelero, quienes han confesado su implicación en el crimen.

'Vamos a ver'’ ha hablado en directo con Ana, amiga de Matilde, que ha respondido a si se siente reconfortada tras conocer la noticia del asesinato de Matilde, después de tantos días de incertidumbre: "Esperanza no había ninguna. Por un lado, ha sido tranquilizador porque al menos se la ha encontrado. Ahora entiendo el horror que viven las familias de personas desaparecidas. Nosotros estamos agotados, y solo han sido dos meses, así que por ese lado estamos tranquilos".

Ana, amiga de Matilde: "Matilde no tenía seguro allí, así que esperamos que la embajada haga algo de una vez"

Ana señala que los dos sospechosos conocían a Matilde: "Uno trabajaba en el hotel y el otro también estuvo trabajando allí. Matilde llevaba años alojándose en ese hotel. Es que todo es tan raro… Su cuerpo estuvo escondido en un cuarto de contadores, detrás de las habitaciones, y nadie olió nada".

Además, comenta que esperan recibir ayuda de la embajada española en Indonesia: "Matilde no tenía seguro allí, así que esperamos que la embajada haga algo de una vez. Que repatríen el cuerpo, pero su ayuda llega tarde".

Minutos antes, 'La mirada crítica' ha hablado con Aarti, otra amiga de Matilde, que explicaba en el momento que empezaron a sospechar de que a Matilde le había pasado algo: “El momento en que no cuadra es cuando la recepcionista indica que no puede poner la denuncia, pero que tiene un tío en la policía y va a ver si investiga. Que manda fotos para demostrar que ha estado allí. Cuando llegaron Patricia y Fernando, las versiones que les contaban a ellos no cuadraban. El desenlace lo conocíamos, lo único que llegó tarde porque ya sabemos las circunstancias.”