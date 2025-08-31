La familia de Matilde Muñoz cree que hay más personas implicadas en el crimen en la isla de Lombok: "No sólo son ellos dos"

La causa de la muerte de Matilde Muñoz, según la Policía: la española hallada sin vida en Indonesia habría sido asfixiada

El caso de Matilde Muñoz, la española que desapareció hace dos meses en la isla de Lombok, en Indonesia, y de cuyo presunto asesinato premeditado la Policía acusa por el momento a dos hombres, aún tiene muchas preguntas sin resolver. La mujer había llegado en junio, como había hecho en repetidas ocasiones.

Lo que es indudable es que el crimen sitúa en el punto de mira al hotel en el que se alojaba la víctima y en el que fue vista por última vez. El cuerpo sin vida de Matilde, de 72 años, fue encontrado este sábado enterrado en la playa de Senggigi, la localidad donde se encontraba de turismo.

De los dos autores confesos de su fallecimiento, uno fue empleado del establecimiento, llamado Bumi Aditya, y el otro todavía seguía trabajando allí. Los arrestados, acusados de homicidio premeditado y robo con violencia, tienen 34 y 30 años.

La investigación apunta que -en contra de su primera versión de que fue un accidente- entraron por la ventana a la habitación para robar sus pertenencias y acabaron estrangulándola.

La familia, convencida de que hay más implicados

La recepcionista del agradable y moderno Café Alberto, a la orilla del mar, reconoce que la noticia del hallazgo de Muñoz, que vio "en las redes sociales", le ha dejado "preocupada". "Vuelvo a casa sola por las noches", asegura a EFE, aunque confía en que su seguridad no se vea comprometida.

El asesinato de Matilde, que iba a cumplir 73 años este mes de septiembre, sobrevuela en el ambiente de Senggigi, zona de résorts, masajes y yoga al oeste de Lombok, cuya popularidad ha aumentado a lo largo de los años como alternativa a la vecina Bali, gracias a una belleza natural similar a la de la masificada isla.

A la espera de que una autopsia revele las causas de la muerte de Muñoz a comienzos de esta próxima semana, según fuentes cercanas a la investigación, el suceso continúa sin responder a un gran número de interrogantes del círculo íntimo de la mujer, afincada en Mallorca y ávida viajera desde hacía décadas.

"No sólo son ellos dos, hay más gente implicada, así lo creemos absolutamente", afirmó a EFE a través de un mensaje el sobrino de la víctima y portavoz familiar, Ignacio Vilariño. Matilde, jubilada y sin hijos, pasaba medio año en España y los otros seis meses se dedicaba a viajar.

Por otra parte, un reportero de Lombok que suele cubrir los crímenes en esta zona de la isla, ha apuntado que "es un caso muy extraño". "Esto no había pasado antes en Senggigi", señala, en referencia a la muerte violenta de un turista extranjero.